    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 14:40 • Новости дня

    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Евросоюза намерены активнее привлекать к труду мигрантов, пожилых и людей с инвалидностью, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук.

    Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе опубликовала доклад, в котором предлагается вовлекать женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов для решения кадрового дефицита, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что более 7 млн мигрантов сейчас не заняты работой в странах Евросоюза по причине языкового барьера, дискриминации, непризнания квалификаций и административных препятствий.

    «Более эффективная интеграция недопредставленных групп – таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды – на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году», – сказано в докладе.

    В документе также уточняется, что почти 20% трудоспособного населения Евросоюза или около 51 млн человек не входят в состав рабочей силы, большинство из них – женщины, пожилые, мигранты и инвалиды. Мигранты сталкиваются с самым высоким риском бедности среди работающих – его уровень составляет 38%. При этом они обладают навыками, способными восполнить нехватку работников в наиболее дефицитных отраслях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита.

    16 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений ЕС на получение виз гражданами России, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

    Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

    По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

    Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

    Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

    Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

    Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    16 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    ЕС отложил новый пакет санкций против России

    Politico: В ЕС отложили новый пакет санкций против России

    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, его планировалось обнародовать 17 сентября, сообщили дипломатические источники.

    ЕК не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября, как ранее ожидалось, сообщает Politico, передает ТАСС.

    Европейский дипломат и чиновник одной из стран ЕС рассказали изданию, что обнародование рестрикций «больше не ожидается в среду». При этом в Еврокомиссии не уточнили, когда теперь может состояться официальная презентация новых ограничительных мер.

    По информации Politico, причиной отсрочки стало переключение внимания Евросоюза с введения новых санкций на давление на Словакию и Венгрию для снижения их зависимости от российской нефти. Ожидается, что обсуждение дальнейших рестрикций продолжится после разрешения этих вопросов с ключевыми странами-членами.

    Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России, введенных в отношении 2,5 тыс. лиц и организаций, на полгода, до 15 марта 2026 года.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    15 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам

    ЕК: Выдача шенгенских виз россиянам сократилась в семь раз за шесть лет

    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество шенгенских виз, выданных гражданам России, значительно уменьшилось за шесть лет, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, в 2024 году россияне получили 541 тыс. виз, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 4 млн, передает ТАСС.

    Ламмерт уточнил, что в 2023 году число выданных виз составило 517 тысяч, а в 2024 году показатель немного вырос – до 541 тыс. виз. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом это «колоссальный спад».

    Еврокомиссия занимается разработкой новой стратегии по вопросам выдачи шенгенских виз гражданам России, добавил Ламмерт.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Портал Euractiv писал, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    15 сентября 2025, 11:01 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о войне с Россией

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании европейцев участвовать в военных действиях против России на стороне Украины.

    Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.

    По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».

    «Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.

    Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.

    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    15 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Euractiv сообщил о поддержке в ЕС полного запрета на въезд российских туристов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто, сообщил портал Euractiv.

    Ряд стран Евросоюза настаивает на полном запрете въезда российских туристов в ЕС, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv. При этом для принятия такого решения необходимо согласие квалифицированного большинства членов сообщества.

    Euractiv не уточняет, какие именно государства выступают за введение полного запрета. Однако отмечается, что страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия уже практически полностью ограничили выдачу виз гражданам России, делая исключения лишь в отдельных случаях.

    Вопрос о запрете въезда российских туристов обсуждается на фоне продолжающихся ограничений и санкций, введенных Евросоюзом в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана с России и Белоруссии.

    15 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения о якобы российском беспилотнике, который влетел в воздушное пространство Румынии.

    «Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.

    15 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими

    Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские санкции против России, отметив, что они недостаточно жесткие.

    Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».

    Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    15 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами

    Депутат Журова назвала ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Она отметила: «Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера», передает ТАСС.

    По словам Журовой, ЕС рассчитывает, что затруднения с получением виз вызовут недовольство россиян и их негативную реакцию в адрес властей России. Депутат считает такую практику провокацией и добавляет, что сложности с визами в первую очередь затрагивают граждан, у которых есть жизненная необходимость для поездок, например, семейные или учебные вопросы.

    Журова также подчеркнула, что эти ограничения нарушают права человека, однако, по ее мнению, в Европе об этом не думают, а целью мер является давление для возможных уступок на переговорах. Она отметила, что туристы, для которых поездки не критичны, уже перестроили свои планы, а необходимость визы чаще связана с важными жизненными обстоятельствами.

    В понедельник портал Euractiv сообщил, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана из России и Белоруссии.

    15 сентября 2025, 09:02 • Новости дня
    FT сообщила о риске срыва сделки ЕС и Индии из-за названия риса басмати

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Индией могут быть сорваны из-за спора о праве на эксклюзивную маркировку риса басмати, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

    Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией может оказаться под угрозой срыва, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Главная причина – требование Нью-Дели получить эксклюзивное право на маркировку «басмати» для своего риса, что вызывает напряженность с Пакистаном.

    Неназванный европейский чиновник сообщил, что Индия на переговорах с ЕС настаивала на праве использовать название «басмати» только для риса, выращенного на индийской территории. Евросоюз, в свою очередь, откладывает решение, опасаясь дестабилизации отношений с Пакистаном из-за возможного конфликта интересов.

    Индия подала заявку на эксклюзивное использование бренда «басмати» еще в 2018 году, а Пакистан отправил аналогичную заявку в 2023 году, утверждая, что этот сорт выращивается и в районах под контролем Исламабада. Брюссель не желает одобрять заявку Пакистана, так как это может подразумевать признание его суверенитета над спорными землями, что усугубит разногласия с Индией. Сейчас Еврокомиссия рассматривает оба обращения и признает деликатность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Евросоюза ввести пошлины до 100% на товары из Индии и КНР в ответ на сотрудничество этих стран с Россией. Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Индии и Китая из-за их поддержки России.

    15 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Литвы назвал шантажом слова о распаде правящей коалиции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа резко отреагировал на заявления председателя партии «Заря над Неманом» Ремигиюса Жемайтайтиса о возможном распаде правящей коалиции.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что заявления председателя партии «Заря над Неманом» Ремигиюса Жемайтайтиса о распаде правящей коалиции являются шантажом, передает ТАСС.

    Глава государства отметил: «Безусловно, это шантаж. Но я уже не успеваю следить за сериями его шантажа – это, наверное, уже четвертая серия. Ждем продолжения», – цитирует Науседу национальное радио LRT.

    9 сентября Науседа утвердил большинство кандидатур в новое правительство, за исключением министров энергетики и окружающей среды. Кандидатами на эти посты стали Миндаугас Яблонскис и Повилас Подерскис. После этого Жемайтайтис заявил о распаде правящей коалиции.

    В конце августа Жемайтайтис, а также руководители фракций социал-демократов и «Союза крестьян и «зеленых» Литвы» подписали коалиционный договор.

    Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля на фоне подозрений в коррупции. Вопрос переформирования правящей коалиции оказался на повестке дня после этого события.

    16 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Politico: Давление Трампа не заставит Евросоюз отказаться от энергосырья России
    Politico: Давление Трампа не заставит Евросоюз отказаться от энергосырья России
    @ REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

    Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов пишет, что Брюссель сохранит импорты российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на попытки США ускорить отказ и усиленное давление со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Во вторник дипломаты Евросоюза, курирующие энергетические вопросы, проведут встречу для обсуждения возможных изменений в предложенной Еврокомиссией программе по отказу от российского газа. Источники Politico отметили, что требования Трампа дают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, однако эти страны продолжают закупать энергоресурсы у России.

    Кроме того, отмечается, что руководство ЕС не планирует включать в программу формальный запрет на поставки российской нефти. По мнению источников, одной из целей давления со стороны Трампа является стремление увеличить закупки европейскими странами американских энергоресурсов.

    Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Вашингтон настаивает на полном прекращении импорта российской нефти странами Евросоюза, однако европейские государства продолжают покупать российское сырье.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    16 сентября 2025, 05:25 • Новости дня
    Румыния оказалась вынуждена отказаться от оружейных контрактов с США из-за ЕС

    Экс-министр обороны Румынии Дынку: Придется отказаться от закупки оружия у США

    Tекст: Антон Антонов

    Румынии придется отказаться от закупки вооружения у США и Израиля ради получения 16,6 млрд евро по программе Евросоюза SAFE, сообщил заместитель председателя делегации Европарламента в Парламентской ассамблее НАТО и бывший министр обороны Румынии Василе Дынку.

    Дынку заявил, что стране придется отказаться от долгосрочных контрактов с традиционными поставщиками вооружения, такими как США и Израиль, чтобы получить 16,6 млрд евро по программе перевооружения ЕС. По его словам, средства SAFE – это не субсидии, а кредиты, которые допускается тратить исключительно на совместные закупки в европейской оборонной промышленности.

    «Прощайте, прямые долгосрочные контракты с поставщиками из США или Израиля», – приводит РИА «Новости» текст его статьи для портала минобороны страны Defense Romania.

    Дынку подчеркнул, что Еврокомиссия будет внимательно следить за соответствием использования средств налоговым правилам ЕС, а бюджетный дефицит и внешний долг уже создают трудности для Румынии.

    «Мы вынуждены обратиться к SAFE, чтобы модернизировать армию и спасти оборонную промышленность. Но именно поэтому давление и возрастает: если мы потерпим неудачу, у нас нет плана Б», – отметил он.

    Он также сообщил, что по данным Высшего совета национальной обороны, около 70% проектов в заявке Румынии направлены на приобретение военной техники для нужд отечественной оборонной промышленности, а 30% – на повышение военной мобильности через развитие транспортно-логистических связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о создании кредитного инструмента SAFE. Программа SAFE, запущенная Евросоюзом в мае, предоставляет до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов для совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы стран ЕС.

