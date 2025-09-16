На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Рогов сообщил об облаве на владельцев магазинов с русскими вывесками в Запорожье
В Запорожье местные власти усилили давление на предпринимателей, начав масштабные облавы на владельцев магазинов с русскоязычными вывесками, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в подконтрольном украинским властям Запорожье начались облавы на владельцев магазинов с русскими вывесками, передает РИА «Новости».
Рогов отметил: «В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке». По его словам, местные власти, назначенные Киевом, продолжают создавать проблемы для граждан, которые придерживаются пророссийских взглядов, не имея успехов на линии фронта.
Он также добавил, что такие действия направлены на устрашение и давление на мирных жителей города. По мнению Рогова, подобные меры свидетельствуют о нежелании украинских властей признавать реальную настроенность населения Запорожья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщил о подготовке эвакуации юга Запорожья украинскими властями. Российские военные нанесли удары по пригородам Запорожья. Су-27 ВСУ разбился в Запорожье.