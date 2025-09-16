Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в подконтрольном украинским властям Запорожье начались облавы на владельцев магазинов с русскими вывесками, передает РИА «Новости».

Рогов отметил: «В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке». По его словам, местные власти, назначенные Киевом, продолжают создавать проблемы для граждан, которые придерживаются пророссийских взглядов, не имея успехов на линии фронта.

Он также добавил, что такие действия направлены на устрашение и давление на мирных жителей города. По мнению Рогова, подобные меры свидетельствуют о нежелании украинских властей признавать реальную настроенность населения Запорожья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщил о подготовке эвакуации юга Запорожья украинскими властями. Российские военные нанесли удары по пригородам Запорожья. Су-27 ВСУ разбился в Запорожье.