Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.0 комментариев
Дания объявила о планах купить самолеты для патрулирования Гренландии
Дания захотела закупить самолеты Boeing P-8 для патрулирования Гренландии
Дания намерена усилить патрулирование в районе Гренландии с помощью новых разведывательных самолетов Boeing P-8 Poseidon, чтобы отслеживать активность российских кораблей и подводных лодок.
Правительство Дании планирует закупить разведывательные самолеты Boeing P-8 Poseidon для патрулирования в районе Гренландии, передает ТАСС.
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что надеется на сотрудничество с другими странами НАТО, однако не исключает самостоятельную покупку самолетов, если это невозможно.
По его словам, главная задача новой авиационной техники – отслеживание подводных лодок и кораблей, в первую очередь российских, а также обеспечение контроля над акваторией у восточного побережья Гренландии и Фарерских островов. Министр подчеркнул: «Я бы предпочел, чтобы мы сотрудничали с другими странами НАТО, получая максимальную отдачу от вложенных средств и большую гибкость. Но если это невозможно, я также готов, чтобы мы сами приобрели самолеты P-8, которые, по сути, могут преследовать подводные лодки».
На эти цели планируется выделить миллиарды долларов. Предложение поступит на рассмотрение межпартийного согласительного комитета по вопросам обороны в течение двух недель. Ранее этот орган одобрил крупнейшую в истории Дании закупку вооружений – системы ПВО на сумму более 58 млрд крон (около 9,1 млрд лддолларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция выиграла тендер на создание системы ПВО для Дании, обойдя конкурентов из США.
Глава евродипслужбы Кая Каллас отказалась комментировать вопросы безопасности Гренландии на фоне возможных угроз со стороны США.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ранее назвал неприемлемыми попытки влияния США на ситуацию на острове.