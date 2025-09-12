Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дания выбрала французско-итальянскую систему SAMP/T в качестве основной платформы для долгосрочной противовоздушной обороны, передает Politico.

Решение стало значимым успехом для Франции и ударом по позициям Соединенных Штатов, которые предлагали свой Patriot.

В заявлении Министерства обороны Дании отмечается: «Вооруженные силы Дании создают наземную систему ПВО, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха». Для систем средней дальности Дания рассматривает норвежскую NASAMS, немецкую IRIS-T и французскую VL MICA.

Выбор между SAMP/T и Patriot рассматривался как первый тест на готовность Европы ограничить закупки из США в условиях недоверия к Дональду Трампу. Кроме того, Копенгаген ранее становился объектом давления со стороны Вашингтона по вопросу Гренландии.

Дания стала первой европейской страной после Франции и Италии, закупившей SAMP/T, созданную компаниями MBDA и Thales. Министерство также пояснило, что системы были выбраны исходя из «операционных, экономических и стратегических факторов». Общая стоимость закупки и эксплуатации наземных систем ПВО и ПРО оценивается в 58 млрд крон (примерно 7,7 млрд евро).

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall предложил создать дешевые системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами. Посол России отметил, что Дания поддерживает эскалацию конфликта на Украине. Дания приняла решение выделить свыше 68 млн долларов на восстановление Украины.