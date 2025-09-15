Медведев заявил о беде при ослаблении власти в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Страна не может существовать без власти, что речь идет как о федеральных структурах, так и о президенте, указал Медведев, передает ТАСС.

Он добавил, что «власть начинается снизу» – с муниципального и регионального уровней. Если власть начинает рассыпаться, в государстве «быть беде».

Политик также напомнил, что Россия уже сталкивалась с кризисом доверия к власти, особенно в 1990-е годы, когда ее авторитет был крайне низким. Он поблагодарил россиян за участие в избирательной кампании несмотря на трудности и отметил, что сегодняшние успехи – результат доверия к президенту Владимиру Путину и курсу «Единой России».

Медведев призвал партийцев сохранить достигнутый результат и готовиться к большим задачам, поставленным результатами выборов, а также к следующим выборам 2026 года.

Ранее Медведев отмечал, что выборы в стране проводятся фактически в боевых условиях.

Напомним, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.