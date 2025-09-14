The Guardian: Польша надеется на помощь США в сохранении границ Украины

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет добиться справедливого мира на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Guardian. Сикорский отметил, что, по его мнению, Трамп заслужит Нобелевскую премию мира, если реализует этот сценарий урегулирования.

В публикации отмечается, что глава польского внешнеполитического ведомства подчеркивает важность сохранения Украиной тех границ, которые она способна защищать. Кроме того, министр считает интеграцию Украины с Западом необходимым элементом мирного процесса.

Слова Сикорского прозвучали на фоне обсуждений возможных сценариев завершения конфликта на Украине и роли США в этих процессах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что его основная цель заключается в предотвращении конфликтов и спасении жизней, а не в получении международных наград.

При этом, как сообщают СМИ, Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на эту награду.