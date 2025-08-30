NYT: Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

Tекст: Антон Антонов

В июне Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии намекнул, что Нью-Дели следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

«Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира – награду, за которую он открыто боролся», – пишет издание, отметив, что Трамп выразил гордость за прекращение конфликта.

По данным издания, Моди резко отреагировал на этот намек. Он заявил Трампу, что США не имели отношения к прекращению огня между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что соглашение было достигнуто напрямую между двумя странами. Такое поведение Моди вызвало у Трампа раздражение.

В субботу New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию осенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово поддерживать пострадавших экспортеров и помогать им перенаправлять поставки на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.