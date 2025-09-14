Польские PT-91, переданные Киеву, сгорали после первого попадания

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, танки PT-91, которые Варшава поставила киевскому режиму, не выдерживают попаданий из современных российских танков и сгорают вместе с экипажами после первого же выстрела, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что эти машины представляют собой модификацию советских Т-72 и были распиарены как «самые продвинутые» среди бронетехники, переданной ВСУ. Однако на практике PT-91 оказываются крайне уязвимы: «их танки не выдержат и одного (выстрела). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», – заявил он.

«Депутат» также отметил, что повреждение от кумулятивного снаряда приводит к полному разрушению танка, который буквально разлетается «в щепки».

