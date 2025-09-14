Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.8 комментариев
Аэропорт Пулково ввел временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Пулково: введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов – с 03.43 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Ранее калужский аэропорт Грабцево вернулся к работе в штатном режиме после временных ограничений.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в уфимском аэропорту временно приостановили операции по приему и отправке самолетов.
В аэропорту Ижевска временно установили ограничения, как и воздушные гавани Волгограда и Ярославля, которые также ввели временные ограничения полетов.