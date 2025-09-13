Путин осмотрел экспонаты в Национальном космическом центре в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках визита глава государства познакомился с моделью «Лунохода-2», который был запущен на Луну в 1973 году и передал на Землю более 80 тыс. снимков, а также с макетом первого аппарата для посадки на Венере – «Венеры-7», передает ТАСС.

Кроме того, Путину показали спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25», участвовавшего в миссии в 2024 году, на котором полет совершила первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Также президент ознакомился с работой зала принятия решений Объединенного отраслевого информационного центра.

В Роскосмосе отметили, что центр сможет выполнять дублирующие функции Центра управления полетами в Королеве. В ходе визита президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

После завершения официальной части сотрудники Роскосмоса проводили президента аплодисментами. Путин, в ответ на это, поприветствовал собравшихся, помахав им рукой.

Напомним, в субботу Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве. Он назвал его штабом космонавтики России.

Путин и мэр Москвы Сергей Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.