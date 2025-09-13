Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Путин назвал Национальный космический центр штабом космонавтики России
Президент России Владимир Путин заявил, что новый Национальный космический центр становится штабом управления всей российской космонавтикой.
В ходе выступления в День города Москвы глава государства отметил, что этот инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство, а также значительно укрепляет роль Москвы как ведущей площадки для ускоренного технологического и научного развития России, передает РИА «Новости».
В своем выступлении Путин подчеркнул, что главная задача на ближайшее время – максимально использовать возможности нового центра и всей информационной инфраструктуры столицы. По словам президента, важно поддержать реализации идей молодых инженеров и ученых, а также объединить усилия с вузами, компаниями и предприятиями не только Москвы, но и других регионов страны.
О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.
Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.