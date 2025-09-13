Путин назвал Национальный космический центр штабом космонавтики России

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе выступления в День города Москвы глава государства отметил, что этот инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство, а также значительно укрепляет роль Москвы как ведущей площадки для ускоренного технологического и научного развития России, передает РИА «Новости».

В своем выступлении Путин подчеркнул, что главная задача на ближайшее время – максимально использовать возможности нового центра и всей информационной инфраструктуры столицы. По словам президента, важно поддержать реализации идей молодых инженеров и ученых, а также объединить усилия с вузами, компаниями и предприятиями не только Москвы, но и других регионов страны.

О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.