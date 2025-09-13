Tекст: Ирма Каплан

«В районе южнее Юнаковки ударами авиации и ОТРК сорвана подготовка к проведению атак нескольких штурмовых групп 47 омбр ВСУ. В ходе ударов уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР «Страйкер», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

Они уточнили, что на Cумское направление для сдерживания наступления российских бойцов ВСУ с Донецкого направления перебросили 421-й батальон беспилотных систем «Сапсан» десантно-штурмовых войск.

На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково, на левом берегу реки Волчья и на Хатненском участке.

На левобережье Волчанска бойцы продвинулись на 100 м. и заняли техническое здание, в лесу возле Синельниково – на 200 м, заняв два опорных пункта и огневую позицию ВСУ.

На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы «Севера» отразили атаку ВСУ и перешли в контрнаступление, продвинувшись на 1000 м и расширив зону безопасности у российской границы.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о продвижении российских войск на всех направлениях зоны спецоперации. Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.