    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 07:58 • Новости дня

    «Северяне» уничтожили два танка ВСУ и БТР «Страйкер» в боях южнее Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как авиация ВКС РФ и артиллерия группы громят скопления живой силы ВСУ и технику противника на Сумском направлении.

    «В районе южнее Юнаковки ударами авиации и ОТРК сорвана подготовка к проведению атак нескольких штурмовых групп 47 омбр ВСУ. В ходе ударов уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР «Страйкер», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они уточнили, что на Cумское направление для сдерживания наступления российских бойцов ВСУ с Донецкого направления перебросили 421-й батальон беспилотных систем «Сапсан» десантно-штурмовых войск.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» с тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково, на левом берегу реки Волчья и на Хатненском участке.

    На левобережье Волчанска бойцы продвинулись на 100 м. и заняли техническое здание, в лесу возле Синельниково – на 200 м, заняв два опорных пункта и огневую позицию ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы «Севера» отразили атаку ВСУ и перешли в контрнаступление, продвинувшись на 1000 м и расширив зону безопасности у российской границы.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о продвижении российских войск на всех направлениях зоны спецоперации. Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    12 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели не только из Белоруссии, но и с территории Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Киеве.

    Пресс-конференцию транслировал телеканал TVP Info. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но и из Белоруссии», – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что считает произошедшее «российской операцией», однако не представил доказательств этой версии, передает ТАСС.

    Ранее Сикорский заявил, что Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

    12 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На экстремистском украинском сайте «Миротворец» появилась запись о певице Татьяне Макеевой (Куртуковой), исполнившей песню «Матушка Земля».

    Артистку внесли в список «Миротворца» из-за ее участия в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 2024 году, передает Ura.ru.

    Ее имя появилось на сайте 11 сентября. Авторы сайта обвиняют россиянку в «пропаганде конфликта» и поддержке ВС России, а также в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Кроме того, ее считают причастной к преступлениям против граждан Украины.

    При этом на странице Макеевой в «Миротворце» ошибочно указана фамилия «Макарова».

    Ранее в «Миротворце» публиковали данные о пятилетнем российском мальчике, который якобы пересек украинскую государственную границу.

    Также в него внесли российского певца Михаила Шуфутинского.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей, пишет Politico.

    Всего 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, и только три удалось сбить, пишет Politico.

    Инцидент можно считать «политическим и военным испытанием» для НАТО, эксперты пришли к выводу, что военный блок не готов к отражению подобных угроз.

    В операции участвовали голландские истребители F-35, а также техника Италии и Германии, включая системы Patriot. Пять дронов якобы летели в направлении базы НАТО, прежде чем их перехватили. Применение миллиардных средств против дронов стоимостью около 10 тыс. долларов каждый вызывает вопросы, указало издание.

    Польша инициировала консультации по 4-й статье Устава НАТО, а также закрыла свое восточное воздушное пространство. К процессу подключилась Латвия. Руководство альянса обсуждает дополнительные меры безопасности. Британия и Украина предложили содействие в противовоздушной обороне.

    Проблема заключается в том, что дорогие системы типа Patriot неэффективны против массовых дешевых атак. Украина использует дешевое противодействие и якобы достигает высокого процента сбитых дронов. Генсек НАТО Марк Рютте признал необходимость адаптации к новым угрозам.

    Крупные европейские концерны и стартапы лишь начинают разрабатывать дешевые комплексы, что требует изменения стандартов закупок и ускорения внедрения новых систем.

    Польская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны поясняло, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Глава германского военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ЕС нужно срочно разработать и наладить массовое производство дешевых систем ПВО.

    12 сентября 2025, 19:52 • Новости дня
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных

    @ DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация польских военных прибудет на Украину 18 сентября для изучения методов противодействия беспилотникам, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

    «Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам», – заявил Сибига. Также он добавил, что Украина готова делиться своими наработками в этой сфере с партнерами, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского.

    В пятницу сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов сказали газете ВЗГЛЯД, что польские военные, которые прибудут на Украину якобы для обучения противодействию БПЛА, станут законными целями ВС России.

    12 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    @ MBDA/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дании объявили о закупке французско-итальянской системы SAMP/T для организации долгосрочной противовоздушной обороны, потеснив американские разработки.

    Дания выбрала французско-итальянскую систему SAMP/T в качестве основной платформы для долгосрочной противовоздушной обороны, передает Politico.

    Решение стало значимым успехом для Франции и ударом по позициям Соединенных Штатов, которые предлагали свой Patriot.

    В заявлении Министерства обороны Дании отмечается: «Вооруженные силы Дании создают наземную систему ПВО, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха». Для систем средней дальности Дания рассматривает норвежскую NASAMS, немецкую IRIS-T и французскую VL MICA.

    Выбор между SAMP/T и Patriot рассматривался как первый тест на готовность Европы ограничить закупки из США в условиях недоверия к Дональду Трампу. Кроме того, Копенгаген ранее становился объектом давления со стороны Вашингтона по вопросу Гренландии.

    Дания стала первой европейской страной после Франции и Италии, закупившей SAMP/T, созданную компаниями MBDA и Thales. Министерство также пояснило, что системы были выбраны исходя из «операционных, экономических и стратегических факторов». Общая стоимость закупки и эксплуатации наземных систем ПВО и ПРО оценивается в 58 млрд крон (примерно 7,7 млрд евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall предложил создать дешевые системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами. Посол России отметил, что Дания поддерживает эскалацию конфликта на Украине. Дания приняла решение выделить свыше 68 млн долларов на восстановление Украины.

    12 сентября 2025, 14:24 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал блок Смоленской АЭС
    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник в ходе ночной атаки попытался поразить здание действующего энергоблока № 3 Смоленской атомной электростанции, сообщил Росатом.

    Дрон попытался атаковать блок в 3.52 мск, его подавили, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В Росатоме уточнили, что беспилотник взорвался рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения, выбиты несколько окон, в том числе в помещениях пускорезервной котельной и холодильной станции, сообщает ТАСС.

    Разрушений не последовало, никто не пострадал, радиационный фон соответствует норме.

    В конце августа рядом с Курской атомной электростанцией упал украинский беспилотник, у него сдетонировала бомба, произошло возгорание.

    Также в середине августа украинский дрон пытался атаковать Смоленскую АЭС.

    12 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    @ Telegram-канал Постпредства России при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании СБ ООН в связи с появлением в воздушном пространстве Польши более десятка БПЛА постоянный представитель России при организации Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    «Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», – отметил во время выступления Небензя.

    Российский дипломат указал на то, что демонстрируемые Польшей повреждения дома якобы от взрывной части БПЛА сомнительны, так как больше похожи на повреждения от частей сбитого дрона, а боевая повредила бы постройку значительно сильнее. Показателен и эпизод с найденным БПЛА на сельскохозяйственном поле.

    По словам Небензи, он больше похож на дрон, который потерял ход и упал из-за  техсбоя или работы средств РЭБ.

    В отношении деятельности российских военных в ночь на 10 сентября, постпред сообщил, что ВС России наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Там производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику ВСУ, выпускали двигатели и электронные комплектующие к ним.

    «Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 км, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», – заявил он.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками» надломил отношения Польши и США.

    12 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Стало известно о визите принца Гарри в Киев

    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Младший сын короля Британии принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным из фонда Invictus Games, пишет The Guardian.

    Принц Гарри прибыл в Киев, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

    В столице Украины он встретится с премьер-министром Юлией Свириденко. По информации издания, Гарри и члены его благотворительного фонда Invictus Games планируют обсудить проекты по поддержке раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также вопросы реабилитации.

    Также сообщается, что в апреле этого года принц Гарри уже посещал госпиталь во Львовской области.

    Напомним, что с января 2020 года Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, переехали в США и не представляют короля официально. Сейчас они живут в Калифорнии с сыном и дочерью.

    Ранее сообщалось, что Британия направила 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву.

    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    12 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину

    @ Klaudia Radecka/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польские военные, которые прибудут на Украину якобы для обучения противодействию БПЛА, станут законными целями ВС России. Эта завуалированная военная интервенция обернется провалом для «союзников», сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов. Ранее Варшава захотела «адаптировать украинский опыт» по борьбе с БПЛА.

    «Украина действительно обладает серьезным опытом боевого применения БПЛА и борьбы с ними. И поляки решили, как им кажется, умно и выгодно использовать навыки ВСУ, обретенные в ходе противостояния российским силам», – заметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «В действиях Варшавы была бы логика, если бы украинские специалисты проводили обучение на территории Польши. В данном же случае поляки станут законными целями для российских сил», – подчеркнул сенатор. «К тому же не совсем ясно, как они собираются проводить обучение: украинцы будут атаковать поляков своими дронами или они все вместе будут ждать российских атак?» – сыронизировал парламентарий.

    «Это инициатива соответствует логике «коалиции желающих» и больше похожа на завуалированную военную интервенцию», – добавил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Он напомнил позицию Москвы: любые военные на территории Украины будут расцениваться как законные цели для уничтожения.

    «Российские силы в ходе спецоперации ликвидировали немало иностранных наемников, в том числе – польских. Судя по всему, мы продолжим эту практику, независимо от того, каким будет формальный статус прибывших. При этом у Варшавы нет и не может быть никакого ответа Москве на возможное уничтожение штаба с инструкторами и дроноводами из Польши», – продолжил собеседник.

    «Такое развитие событий может означать политический крах и самого Туска. Вряд ли польское общество поприветствует еще большее втягивание их страны в украинский кризис и уничтожение военных, которые должны защищать территорию Польши, а не участвовать в конфликте против России», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского, передает TVP Info.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже отправился в Киев, а на следующей неделе туда полетит и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В данный момент военные и технические специалисты обеих стран обсуждают способы, «как адаптировать украинский опыт для Польши».

    Ранее Польша заявила о нарушении якобы российскими беспилотниками воздушного пространства и в ответ подняла в воздух военные самолеты НАТО, уничтожившие БПЛА. При этом ни Варшава, ни Киев не привели никаких доказательств принадлежности дронов.

    После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

    Некоторые заокеанские «ястребы» подхватили эту риторику. Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал это «актом войны» и призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему спектакль с загадочными БПЛА в Польше был рассчитан лишь на одного зрителя.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объяснил позицию Москвы по возможным воинским контингентам на Украине. «Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – приводит Кремль слова главы государства.

    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Японского наемника Кодзиму ликвидировали на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    13 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске

    Tекст: Ирма Каплан

    В одном из частных домов Омска был застрелен 31-летний чемпион Европы среди юношей по боксу Ловари Михайленко, убийцу задержали в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал УМВД по Омской области.

    «Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», – сказано в посте.

    Полицейские изъяли у фигуранта незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.

    В ведомстве уточнили, что следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подозреваемый доставлен в Омск и заключен под стражу.

    В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый – 31-летний чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области Игоря Ефремова признали виновным в убийстве односельчанина в Аргаяшском райсуде.

    На лыжной базе в Верх-Нейвинском в Свердловской области подростки напали на бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина и избили его.

    13 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    Заявление о причастности России к инциденту в Польше подписали 46 из 193 членов ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительства стран, подписавших заявление, утверждают, что Россия 19 раз нарушала воздушное пространство Польши, а своей «провокацией» 10 сентября якобы способствовала «эскалации конфликта» на Украине.

    Как передает ТАСС, кроме Польши заявление, обвиняющее Россию в нарушении воздушного пространства республики, – Австрия, Венгрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Южная Корея, Украина, США,  Франция и Япония.

    Зачитавший заявление от ряда стран замглавы МИД Польши Марчин Босацкий, до этого в ходе выступления на заседании СБ ООН, что организация должна «отреагировать на преступные действия России единым, недвусмысленным и немедленным осуждением». Он выразил надежду, что Россия возьмет на себя полную ответственность в инциденте и объяснит причины подобного.

    В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками»  надломил отношения Польши и США.

    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

