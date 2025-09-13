  • Новость часаПремьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН
    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 04:04 • Новости дня

    Премьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян и другие лидеры приедут на октябрьский саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян будут присутствовать на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что приглашения на саммит приняли также президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса.

    «Я лично получил подтверждение их участия от всех лидеров», – сказал Ибрагим.

    Саммит АСЕАН пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. В 2025 году Малайзия приняла полномочия председателя ассоциации от Лаоса, АСЕАН объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, массовая политика уступила место личностям в истории.

    12 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог объяснил реакцию Трампа на «спектакль» с беспилотниками в Польше
    @ Rafal Niedzielski/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Причин, почему Дональд Трамп довольно сдержанно отреагировал на падение беспилотников в Польше, несколько. Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации. Во-вторых, сейчас у него существует более важная внутренняя проблема – убийство соратника Чарли Кирка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский.

    «Учитывая, что «спектакль» с беспилотниками над Польшей был во многом рассчитан на Дональда Трампа, то евробюрократы и украинское руководство вновь потерпели фиаско. Президент США ведет себя довольно последовательно и не позволяет европейским мошенникам сыграть с ним в наперстки», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, причин, почему глава Белого дома довольно сдержанно отреагировал на произошедшее, несколько. «Во-первых, он, вероятно, получил от американской разведки данные, которые не подтверждают версию о якобы российской провокации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, сейчас у Трампа существует более важная внутренняя проблема – это убийство Чарли Кирка, яркого сторонника MAGA-движения (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»). Для президента США первостепенный вопрос – не ситуация в Европе, а ответ либералам, действия которых привели к росту насилия в стране», – добавил спикер.

    В-третьих, американский лидер продолжает дистанцироваться от украинского кризиса. «Трамп ранее давал понять, что ситуация вокруг Украины – дело европейцев, а Штаты не хотят этим заниматься. Поэтому все попытки так или иначе втянуть Вашингтон в эскалацию конфликта до сих пор не оборачивались успехом», – подчеркнул политолог.

    При этом польские политики продолжают прикладывать усилия, чтобы переубедить главу Белого дома и даже спорят с ним. «Но администрация США не делает ставку на правительство Дональда Туска, а также конкретно на министра иностранных дел Радослава Сикорского. Трамп общается исключительно с президентом Польши Каролем Навроцким и игнорирует того же Туска», – заключил Стремидловский.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть результатом ошибки. «Возможно, это было ошибкой, но, как бы то ни было, я не в восторге от всего, что связано со всей этой ситуацией», – сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    В Варшаве решили поспорить с президентом США. Так, польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что «тоже хотели бы, чтобы атака была ошибкой, но это не так». «В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», – добавил глава МИД республики Радослав Сикорский.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет The New York Times. При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Напомним, в среду Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.

    Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    12 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский премьер-министр Дональд Туск в ответ на реплику президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с дронами над Польшей мог произойти из-за ошибки, заявил, что это не так.

    Варшава также желает, чтобы инцидент с беспилотниками над Польшей можно было бы назвать ошибкой, однако «это не так», заявил Туск, пишет Bloomberg.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Трамп заявил, что происшествие с беспилотными летательными аппаратами в польском воздушном пространстве могло произойти в результате ошибки.

    Напомним, Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши якобы российскими дронами. Минобороны России указывало, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Также Польша полностью закрыли все действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару

    Политолог Хейфец: Реакция США на приговор Болсонару – грубое вмешательство в дела Бразилии

    Эксперт оценил реакцию США на суровый приговор Болсонару
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реакция США на приговор Жаиру Болсонару – грубое вмешательство во внутренние дела Бразилии. Вероятно, администрация Дональда Трампа введет дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. Но это лишь усилит позиции действующего лидера латиноамериканской страны Лулы да Силвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Ранее экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы.

    «Приговор, вынесенный Жаиру Болсонару, довольно суровый», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. Он напомнил, что максимальный срок, который грозил экс-президенту Бразилии, составлял 43 года тюремного заключения.

    Политику инкриминировали попытку подрыва демократических устоев государства, организацию переворота, планирование убийств высших руководителей власти. «27 лет – это закономерный результат по таким статьям», – отметил собеседник, вспомнив фразу Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Будет сидеть!».

    По оценкам Хейфеца, для самого Болсонару такой срок означает, скорее всего, конец политической карьеры. Впрочем, добавил политолог, возможен другой исход событий. В этой связи эксперт напомнил дело против Луиса Лулы да Силвы. В 2019 году его приговорили к 17 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Лулу освободили «по процедурным соображениям».

    «Как бы то ни было, приговор Болсонару не означает, что правые силы в Бразилии исчезли, и у нынешних властей не будет серьезных соперников. В латиноамериканской стране сохраняется большое число «болсонаристов». На правом политическом поле есть фигуры – как, например, губернатор Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас – которые могли бы «подхватить знамя», – рассуждает Хейфец.

    Реакцию Вашингтона на решение суда Бразилии аналитик назвал «грубым вмешательством во внутренние дела страны, в работу национальной судебной системы». То, что Штаты «близко приняли к сердцу» приговор, объяснимо. «Во-первых, американские власти считают, что имеют право указывать всем, что делать. Во-вторых, Болсонару является сторонником и приятелем Дональда Трампа. Его даже называли «тропическим Трампом». Поэтому Белый дом стремится поддержать «своего», – уточнил спикер.

    По его мнению, администрация США может ввести дополнительные пошлины в отношении бразильских товаров. «Но это скорее добавит популярности правительству Лулы», – предположил политолог, напомнив, что президент латиноамериканской страны ранее «не стал прогибаться» под давлением Вашингтона, а обратился к соратникам по БРИКС и к Глобальному Югу.

    Ранее федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего бразильского президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Как сообщает портал G1, из этого срока 24 года и девять месяцев являются лишением свободы – наказанием, предусматривающим закрытый режим, а остальные два с половиной года – содержанием под стражей.

    Политика признали виновным в попытке госпереворота. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo («Желто-зеленый кинжал»), в соответствии с которой предполагалось убийство избранного президента.

    При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, пишет ТАСС. Тем не менее в январе 2023 года сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на выборах, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны Бразилиа. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек.

    Приговор Болсонару уже прокомментировали в США. Дональд Трамп выразил удивление тем, что суд признал экс-президента виновным в организации заговора с участием военных. «Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти. Это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло», – сказал американский лидер.

    Глава Госдепартамента США Марко Рубио пригрозил Бразилии ответными мерами от Вашингтона. Он назвал признание вины Болсонару судом «преследованием по политическим мотивам». «Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», – цитирует Рубио «Интерфакс».

    Трамп еще в начале июля предложил ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон намерен ужесточить торговую политику в отношении этой латиноамериканской страны и как это отразится на самих Штатах.

    12 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Правые в США призвали к мести за убийство Кирка
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых, прозвучали призывы к мести, сопровождающиеся обвинениями в адрес политических оппонентов.

    Правые в Соединенных Штатах выступили с резкими заявлениями. Активисты и сторонники президента страны Дональда Трампа на платформах X и Patriots.Win обвинили политических противников в расправе над Кирком и призвали к ответным действиям, пишет Reuters.

    В постах звучат доводы о политическом переломе в стране.

    Анализ более 3 тыс. сообщений, проведенный профессором Университета Мэриленда Джен Голбек, выявил рост радикализации среди правых пользователей, которые склонны связывать убийство с угрозой для консервативного движения.

    «Они не смогли победить его в дебатах, поэтому убили», – написала активистка Изабелла Мария ДеЛука.

    Трамп напрямую возложил вину за гибель Кирка на «радикальных левых» и заявил, что «нужно дать им отпор». При этом он отметил, что Кирк был сторонником ненасилия, и призвал к сдержанности.

    Представители Демократической партии, включая сенатора Элизабет Уоррен и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, публично осудили убийство и призвали к отказу от политического насилия.

    Консервативные лидеры, такие как Стив Бэннон, заявили о необходимости не отступать. Некоторые активисты, обращаясь к левым активистам, обвинили их в насмешках над смертью Кирка. В то же время отдельные пользователи призывали не разжигать насилие и сохранять спокойствие.

    Ранее в ФБР публиковали фотографии возможного убийцы американского правого активиста Чарли Кирка. По данным прессы, на месте убийства Кирка найдены патроны с ЛГБТ-гравировками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Президент США Дональд Трамп, говоря об убийстве Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших», и пояснил, что «решит эту проблему».

    12 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина

    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Кирилл рассказал, что крещение Владимира Путина совершил его отец, служивший в Преображенском соборе Ленинграда.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Об этом он сообщил после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре.

    Патриарх Кирилл подчеркнул: «Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича».

    Он добавил, что считает это не простым совпадением, а проявлением присутствия Бога в его жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об обстоятельствах своего крещения в 1952 году в Ленинграде. Путин предположил, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    12 сентября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин рассказал о мире будущего

    Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

    Путин рассказал о мире будущего
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    12 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Трамп сообщил о вероятном задержании подозреваемого в убийстве Кирка

    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США рассказал о существенном прогрессе в расследовании убийства американского активиста Чарли Кирка, отметив работу следователей за последние дни.

    Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка с большой долей вероятности задержан правоохранительными органами, передает ТАСС. Эту информацию озвучил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    «С большой степенью вероятности он находится под стражей», – заявил Трамп в эфире.

    По его словам, за последние два с половиной дня следователи провели значительный объем работы по делу. Пресс-службы официальных ведомств пока не предоставили дополнительных подробностей о ходе расследования и личности задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, убийство правого активиста Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести. ФБР объявило вознаграждение до 9 млн рублей за сведения о причастных к преступлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что злорадство украинской пропаганды по поводу убийства Кирка свидетельствует о том, что Запад, поддерживая Киев, «вырастил кровавого монстра».

    12 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп пригрозил Соросу расследованием за спонсирование протестов

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

    Протестующие «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей», приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.

    «И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью – прим. ВЗГЛЯД) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», – сказал американский лидер.

    Трамп не уточнил, о каком члене семьи Сорос идет речь и какие основания будут использованы в расследовании. Закон о коррумпированных организациях, или Закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.

    Трамп ранее заявлял, что Сорос «и его замечательный сын, радикально-левый» вместе с их деятельностью должны попасть под расследование. Не совсем ясно, о каком сыне он говорил.

    Алекс Сорос, один из сыновей миллиардера, является активным сторонником демократических идей и возглавляет совет директоров нежелательной в России организации фонда «Открытое общество», основанного Джорджем Соросом и являющегося одной из крупнейших и влиятельнейших благотворительных организаций в мире.

    Представитель фонда «Открытое общество» сослался на свой предыдущий комментарий, опубликованный после угрозы Трампа провести расследование в прошлом месяце.

    «Фонды «Открытое общество», основанные Джорджем Соросом и возглавляемые Алексом Соросом, не поддерживают и не финансируют насильственные протесты. Обвинения в обратном ложны, а угрозы в адрес нашего основателя и председателя возмутительны», – сказано в заявлении.

    Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника президента.

    «Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», –  заявил он в видеообращении, опубликованном в среду вечером.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп решил бросить вызов Соросу только теперь?

    12 сентября 2025, 09:40 • Новости дня
    NYT: Трамп отстранился от защиты Европы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше указывает на усиливающуюся отстраненность США от защиты европейских союзников.

    Этот случай стал очередным примером, когда США занимают позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа, пишет New York Times, передает ТАСС.

    При похожем инциденте с попаданием украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году Вашингтон сразу проявил готовность защищать каждого члена НАТО. Тогда тревога оказалась ложной, но реакция США была решительной.

    В нынешней ситуации американский президент, по оценке газеты, ведет себя так, будто Соединенные Штаты не связаны с исходом событий. Газета отметила, что на этот раз реакция была выжидательной, и многие обращали внимание именно на позицию Трампа.

    Для Москвы подобное поведение Вашингтона, а также отказ США от некоторых программ поддержки армий стран, граничащих с Россией, может быть восприняты как сигнал, что ответственность за безопасность Европы теперь ложится на самих европейцев.

    Ранее Трамп заявлял, что инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки.

    Польша заявляла, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России поясняло, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    12 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Трамп назвал сложным решение введения пошлин против Индии

    Трамп объяснил пошлины против Индии покупкой нефти из России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп отметил, что решение о введении пошлин на индийские товары связано с закупками Нью-Дели российской нефти.

    Введение 50% пошлин на индийские товары связано с покупкой Индией нефти у России, передает ТАСС. Дональд Трамп заявил, что это было «нелегкое решение» и подчеркнул, что шаг вызывал разногласия между Вашингтоном и Нью-Дели.

    В интервью Fox News президент добавил: «Индия была их крупнейшим клиентом. Я ввел 50-процентные пошлины в отношении Индии, потому что они покупают нефть у России. Это нелегкое решение. Это серьезный шаг, который вызывает разногласия с Индией, и помните, что это (конфликт на Украине – прим. ТАСС) проблема Европы, гораздо больше, чем наша проблема».

    Трамп также указал на европейский контекст вопроса, отметив, что конфликт на Украине является большей проблемой для Европы, чем для США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вероятно откажется вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии.

    США поставили сделку с Индией в зависимость от ее закупок российской нефти.

    Страны G7 обсудили возможные санкции против Индии и Китая за импорт нефти из России.

    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    13 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Минфин США приветствовал усилия G7 использовать активы России для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время телефонного разговора с министрами финансов стран G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа о том, что партнеры США должны присоединиться к ним и ввести тарифы для стран, покупающих нефть у России, если привержены цели завершить украинский конфликт.

    Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир приветствовали обязательства министров финансов G7 усилить санкционное давление и изучить возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины, сказано в заявлении американского ведомства.

    «Только объединив усилия, которые перекроют источники доходов, финансирующих военную машину (российского президента Владимира) Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили Бессент и Грир.

    Они отметили, что смелое руководство президента Трампа уже привело к ряду действий против покупателей российской нефти.

    «Нас воодушевляют заверения наших коллег из стран G7 в том, что они привержены прекращению этой войны, и мы надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот критический момент», – сказано в релизе.

    Напомним, в пятницу министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    12 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Путина в регион

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин планирует поездку в один из регионов России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Поездка состоится во второй половине дня, в пятницу, 12 сентября, сказал Песков, передает ТАСС.

    Детали поездки неизвестны, их сообщат позднее.

    Ранее Песков сообщал, что вопрос об участии Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пока открыт.

    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»
    Путин рассказал о мире будущего
    Трамп назвал Сороса спонсором протестов и пообещал расследование в его отношении
    Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
    Тело третьего погибшего нашли после аварии на Эльбрусе
    Вагенкнехт обвинила власти ФРГ во втягивании страны в войну
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

