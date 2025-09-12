Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Пассажирский самолет United Airlines аварийно сел в Осаке из-за горящего груза
Летевший на Филиппины пассажирский самолет United Airlines совершил аварийную посадку в Осаке, в аэропорту Кансай, из-за подозрения на возгорание груза.
Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, на борту которого находились 142 человека и который направлялся на филиппинский остров Себу, совершил в пятницу вынужденную посадку в Осаке после того, как индикатор показал пожар в грузовом отсеке, передает Associated Press (AP) cо ссылкой на японские авиационные власти.
Японский телеканал NHK показал, как пассажиры выпрыгивают из самолета, припаркованного на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Осаки. Огня или дыма на видео не зафиксировано. Пожарные сообщили, что две женщины в возрасте 50 и 80 лет получили легкие травмы.
Официальные лица заявили, что на борту рейса UA 32, вылетевшего из международного аэропорта Нарита близ Токио, во время полета над Тихим океаном загорелся индикатор, указывающий на возгорание в грузовом отсеке. Был ли на самом деле пожар или задымление на борту, пока выясняют.
По словам официальных лиц, самолет Boeing 737-800 приземлился в международном аэропорту Кансай в Осаке примерно через полтора часа после вылета из аэропорта Нарита. Обе взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Кансай были временно закрыты из-за аварийной посадки.
