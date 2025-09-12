Японец Драго Кодзима, воевавший за ВСУ, погиб в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.