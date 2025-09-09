ВС России авиаударами поразили испаноговорящих наемников ВСУ

Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам

Tекст: Олег Исайченко

«Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.

«Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.

Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.

Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.