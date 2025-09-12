Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Сенат США изменил правила утверждения кандидатов в пользу республиканцев
Республиканцы добились ускорения утверждения гражданских кандидатов Сената США
Сенат одобрил инициативу республиканцев, сокращающую время рассмотрения кандидатов на должности в исполнительной власти и позволяющую утверждать их группами.
Республиканцы в Сенате США инициировали реформу регламента, сообщает РИА «Новости». Новые правила позволяют быстрее утверждать кандидатов, предложенных президентом Дональдом Трампом, на гражданские должности в органах исполнительной власти.
Изменение не затрагивает процедуру назначения членов кабинета министров и судей. Теперь утверждение гражданских кандидатов возможно сразу группами, что значительно ускоряет процесс согласования и назначения. Демократы выразили резкое недовольство реформой, заявив о нарушении традиционных процедур и ослаблении парламентского контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США Джо Уилсон внес в американский Конгресс проект закона о восстановлении поправки Джексона – Вэника, предполагающий запрет торговли с Россией. Опрос газеты WSJ показал, что американцы не поддерживают «большой и прекрасный» закон президента Дональда Трампа.