Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны около Червоного Запорожской области, Ивановки, Вербового, Калиновского и Вишневого Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Садков, Юнаковки и Могрицы Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Дергачами и Меловым.

Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины и 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Изюмского Харьковской области, Красного Лимана и Кировска Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Дружковки, Берестока, Степановки и Константиновки ДНР.

Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Родинского, Муравки, Димитрова и Красноармейска ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и нацгвардии около Степногорска, Малой Токмачки Запорожской области, Ольговки и Антоновки Херсонской области.

Потери противника при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. До этого они освободили Марково в ДНР, а также освободили Новоселовку в Днепропетровской области.