Фармаколог Быков объяснил, какие препараты работают хуже на курильщиках

Tекст: Алексей Дегтярев

У курильщиков значительно снижается эффективность бета-адреноблокаторов, назначаемых при гипертонии и аритмии, так как препараты быстрее выводятся из организма и не успевают подействовать, сказал Быков в разговоре с «Газетой.Ru».

Аналогичный эффект наблюдается у опиоидных анальгетиков, что требует коррекции дозы или выбора альтернативных схем обезболивания для пациентов, ожидающих операции либо страдающих хроническими болями.

Быков объяснил, что никотин стимулирует работу печеночных ферментов, ускоряя расщепление не только никотина, но и других веществ, включая лекарства. Это приводит к ускоренному выведению препаратов и снижению их эффективности. Курение также влияет на кровообращение, ухудшая доставку лекарств к органам-мишеням, а воспалительные процессы, вызванные табаком, меняют чувствительность тканей к препаратам.

Фармаколог отметил, что скрывать факт курения опасно, поскольку врач может назначить стандартную дозу лекарства, которая окажется недостаточной. Кроме того, у курящих возрастает риск побочных эффектов, в частности, у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, увеличивается вероятность тромбозов.

