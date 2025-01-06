«Следует держать на контроле окружность талии»

Врач-геронтолог рассказала о том, какие методы позволяют замедлить старение

Tекст: Татьяна Косолапова

Наступление нового года поневоле напоминает об очередном этапе жизни, а для многих из нас – о собственном возрасте и старении. Однако хронологический возраст – всего лишь цифра, отражающая количество прожитых лет, тогда как реальное состояние организма показывает биологический возраст. Один в 30 лет энергичен, активен и полон сил, словно подросток, а другой страдает от усталости, болей и ощущает себя стариком.

О том, какие существуют способы выявления преждевременного старения организма и что нужно делать, чтобы на долгие годы оставаться молодым, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская.

ВЗГЛЯД: Александра Александровна, почему в одном и том же возрасте мы все выглядим по-разному – молодыми и старыми?

А. М.: Измерение внутреннего, биологического возраста является центральным вопросом в медицине, на который ученые пытаются ответить на протяжении десятилетий. Возраст проявляется по-разному у разных людей, и хронологический возраст часто не отражает такой неоднородности здоровья и функций. Биологический возраст – понятие, отражающее степень физиологического состояния организма.

Скорость старения весьма неоднородна у разных людей: некоторые индивиды больше подвержены заболеваниям, в то время как другие необычайно устойчивы. В последние годы проводились интенсивные исследования о том, как измерить темпы старения и выявить людей с преждевременным старением, которые, как следствие, имеют более высокий риск развития заболеваний.

ВЗГЛЯД: Как можно выявить преждевременное старение?

А. М.: По биомаркерам старения можно более точно определить состояние организма человека, чем по хронологическому возрасту, а также предотвратить ряд заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

К настоящему времени не существует общепринятого определения биомаркеров старения, но выделяют ключевые показатели и общие тенденции, затрагивающие основные функции, которые снижаются во время старения. Оптимальным является набор тестов, охватывающий различные системы и органы, которые отражают возрастную физиологию, возрастную хроническую патологию.

ВЗГЛЯД: Как врачи определяют биологический возраст пациента?

А. М.: Комплексная оценка биологического возраста может проходить целым рядом способов. Первый – метод В.П. Войтенко, который включает в себя измерение с помощью тонометра артериального давления АДС (статистическое), АДД (диастолическое), АДП (разность между АДС и АДД), массы тела, статической балансировки и пробы Штанге (задерживание дыхания), заполненная респондентом анкета о самооценке здоровья (СОЗ), состоящая из 29 вопросов о физическом и психологическом состоянии.

Еще есть отдельные приборы для оценки возраста отдельных органов: сосудов, костно-мышечной системы и пр.

Но не стоит полагаться на такие приборы, как умные весы, потому что они не очень точные, так как учитывают только антропометрические показатели – рост, вес, окружность талии, без учета сердечно-сосудистых, когнитивных, наследственных рисков.

Кроме того, существуют калькуляторы старения. Это расчетная формула, в которой в качестве переменных используются различные биомаркеры старения. В зависимости от переменных, калькуляторы могут оценивать биологический возраст на основе метилирования ДНК (эпигенетические часы, такие как DNAmAge, PhenoAge и GrimAge), информации об экспрессии генов (транскриптомные часы, такие как Aging AI), омиксных комплексов (протеомные, метаболомные часы: metaboAge, Lu clock), циркадных ритмов, данных общеклинического и биохимического анализов крови, нейровизуализации, когнитивного тестирования (калькулятор SubjAge), состояния фекальной микробиоты. Один из таких калькуляторов – RUSS-AGE.

ВЗГЛЯД: Существуют ли какие-то анализы, по которым можно выявить преждевременное старение организма?

А. М.: В число самых простых анализов, указывающих на ускоренное старение, входит С-реактивный белок (СРБ). Старение характеризуется хроническим системным воспалением. СРБ является предиктором «успешного старения», то есть состояние людей без возрастзависимых заболеваний лучше у тех, у кого ниже уровень СРБ. Если СРБ ультрачувствительный – более 1 мг/л – это говорит о высокой вероятности преждевременного старения.

Еще один анализ – на гомоцистеин. По повышенному уровню гомоцистеина (более 7,5 мкмоль/л). Это один из главных факторов, вызывающих заболевания сердца, мозга и старение человека в целом. Повышение уровня гомоцистеина крови на 5 мкмоль/л приводит к увеличению риска атеросклеротического поражения сосудов на 80% у женщин и на 60% у мужчин. У людей с повышенным уровнем гомоцистеина увеличивается риск возникновения когнитивных нарушений, болезни Альцгеймера и старческой деменции.

Далее, нужно обращать внимание на уровень витамина В 12. Витамин В12 необходим для нормального образования и созревания эритроцитов, для развития и жизни нервных клеток (в том числе головного мозга), для синтеза ДНК, а также он защищает длину теломер (концевые участки хромосом, защищающие ДНК в процессе деления клетки).

При дефиците витамина B12 на фоне анемии или без нее могут возникать неврологические расстройства, в том числе демиелинизация и необратимая гибель нервных клеток, а также болезнь Альцгеймера.

Не менее важен в организме и витамин D. Его дефицит повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и атеросклероза. В пожилом возрасте при дефиците витамина D в разы учащаются раковые опухоли и сокращается продолжительность жизни. Также дефицит витамина D ускоряет старение мозга.

Еще одним показателем старения организма может быть гликированный гемоглобин. По данным Американской ассоциации диабета, у взрослых людей уровень гликированного гемоглобина в диапазоне 5,7 – 6,9% может свидетельствовать о повышенном риске развития сахарного диабета (так называемое преддиабетное состояние). По данным китайского метаанализа 2016 года, включающего 53 исследования с участием более 600 пациентов, 5,7 – 6,4% гликированного гемоглобина в крови, особенно в сочетании с небольшим повышением уровня глюкозы натощак, связаны с повышенной общей смертностью, риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца.

ВЗГЛЯД: Влияет ли на возраст тела то, что мы едим?

А. М.: Да. В целом для поддержания возраста тела помогает интервальное голодание. Если уровень воспаления повышен, то нужно в первую очередь изменить стиль питания, в том числе и с помощью увеличения промежутков приемов пищи, например, делая четырехчасовые перерывы, и запустить образование кетоновых тел, что позволит снизить уровень воспаления. Интервальное голодание может доходить до 16 часов и не принесет вреда организму, лишь перезапустит процесс восстановления клеток.

Кроме интервального голодания, нужно включить в каждодневный рацион овощи, фрукты, зелень, ягоды, орехи, семечки – эти продукты содержат противовоспалительные полифенольные молекулы.

Можно прибегнуть к режиму 8 на 16: в пищевое 8-часовое окно мы съедаем все приемы пищи, а потом с вечера до утра не кушаем. Этого достаточно, чтобы запустить процессы аутофагии, лечебного кифоза. Поможет сбавить висцеральный жир, когда мышечная и костная масса не будут затронуты. Это не диета лечебного голодания, а именно режим питания.

Подойдет и питание, разнообразное должным образом по составу и нутриентам, но с ограничением рафинорованных углеводов и фастфуда для уменьшения уровня воспаления и поддержания разнообразия кишечной микробиоты, с состоянием которой связывают сейчас здоровье в целом.

ВЗГЛЯД: А есть ли еще какие-то способы сохранить возраст тела максимально юным на долгие годы?

А. М.: На сегодняшний день, помимо питания существует немало доказанных инструментов для поддержания возраста тела. Во-первых, высыпаться и находить хорошее в каждом дне. Обязательно нужно хорошо высыпаться, чтобы организм выделял в достаточном количестве мелатонин – гормон, отвечающий за регуляцию ритмов в организме.

Одна из причин старения – разбалансировка суточного ритма выработки гормонов. Чтобы организм «понимал», когда он должен включить механизмы восстановления, отходить ко сну рекомендовано до полуночи в одно и то же время. А с помощью программ релаксации и устранения негативных факторов снижать уровень стресса

Еще в качестве профилактики возрастных изменений рекомендуется внедрение подобных эффективных систем поддержки, а также физических тренировок.

Кроме того, следует держать на контроле окружность талии. Нормальный вес тела: окружность талии для мужчин – менее 94 сантиметров и для женщин – менее 80 сантиметров.

Причем не индекс массы тела, а именно обхват талии. Висцеральный жир, образующийся вокруг внутренних органов, накапливается при нездоровом стиле питания и при недостаточной физической активности. Он является продуцентом фактора воспаления, так как хроническое воспаление бьет по всем нашим функциональным системам. Соответственно, люди, которые снижают охват талии на несколько сантиметров, автоматически избавляются от множества заболеваний.

ВЗГЛЯД: А витамины и добавки к пище могут замедлить старение?

А. М.: Да, использование геропротекторов – добавок, которые потенциально замедляют биологический возраст и увеличивают продолжительность жизни – действительно показывает положительные результаты. Но, естественно, не все, что представлены на рынке, эффективны. Существует определенная база данных геропротекторов, в которой собраны структурированные данные об исследованиях потенциальных геропротекторов.

К доказанным, например, относят рапамицин – иммунодепрессант, использование которого приводит к увеличению продолжительности жизни многих организмов. Также эффективен метформин – препарат из группы бигуанидов, который увеличивает продолжительность жизни мышей и тормозит развитие у них рака молочной железы. Еще к таким относят мелатонин – гормон, который вырабатывается в организме ночью и является регулятором сна и биоритмов. Введенный в виде препарата крысам и мышам, мелатонин продлевает им жизнь. Но нужно осознавать, что к настоящему моменту нет препаратов, которые достоверно способны замедлить старение человека.