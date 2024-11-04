Писатель-фантаст предположил способы борьбы со старением в будущем

Писатель-фантаст Долинго: Технологии нестарения должны стать общедоступными

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Существует такой термин как «нестарение». Он неразрывно связан с научными исследованиями по поддержанию уровня когнитивных способностей человека, которые должны соответствовать физиологическим возможностям. В этом смысле надо бороться не столько за продление жизни, сколько за максимальное сохранение функционала мозга и тела в пределах нынешнего среднего срока жизни», – пояснил Борис Долинго, фантаст, член Союза писателей России.

«Что касается нестарения, эта концепция не должна строиться на так называемом ЗОЖ (здоровый образ жизни – прим. ВЗГЛЯД). Иначе это весьма урезает и даже дискредитирует саму идею. Поймите правильно: жить дольше, но в условиях жестких ограничений, и жить дольше привычном образом – принципиальная разница», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, достижения в области нестарения должны быть доступны всем социальным слоям общества. Если же по каким-то причинам добиться этого не удастся, властям придется выработать новые инструменты, считает он.

В свою очередь Екатерина Кожанова, директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ», напоминает, что процессы старения, по сути, запускаются уже в подростковом возрасте. «Чипы и технологии – это будущее, но уже сейчас есть масса упражнений и методик, как продлить когнитивное здоровье. Однако нередко люди не уделяют им должного внимания», – посетовала спикер.

При этом она обращает внимание на то, что достижение нестарения не приведет к формированию «общества стариков». «Наоборот, это создаст стимулы для роста рождаемости. Как следствие, количество детей уравновесит численность условных стариков. А это, в свою очередь, позитивно скажется на всех сферах – от науки до экономики и производства», – заключила Кожанова.

Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.