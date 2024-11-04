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Писатель-фантаст предположил способы борьбы со старением в будущем
Писатель-фантаст Долинго: Технологии нестарения должны стать общедоступными
Если все слои общества получат доступ к технологиям нестарения – это создаст позитивные стимулы для роста рождаемости и экономики. При этом сама концепция нестарения не должна строго зависеть от принципов соблюдения ЗОЖ, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Борис Долинго. Ранее на площадке Национального центра «Россия» начал работу Международный симпозиум «Создавая будущее», где прошла дискуссия на тему борьбы со старением.
«Существует такой термин как «нестарение». Он неразрывно связан с научными исследованиями по поддержанию уровня когнитивных способностей человека, которые должны соответствовать физиологическим возможностям. В этом смысле надо бороться не столько за продление жизни, сколько за максимальное сохранение функционала мозга и тела в пределах нынешнего среднего срока жизни», – пояснил Борис Долинго, фантаст, член Союза писателей России.
«Что касается нестарения, эта концепция не должна строиться на так называемом ЗОЖ (здоровый образ жизни – прим. ВЗГЛЯД). Иначе это весьма урезает и даже дискредитирует саму идею. Поймите правильно: жить дольше, но в условиях жестких ограничений, и жить дольше привычном образом – принципиальная разница», – подчеркнул собеседник.
По его мнению, достижения в области нестарения должны быть доступны всем социальным слоям общества. Если же по каким-то причинам добиться этого не удастся, властям придется выработать новые инструменты, считает он.
В свою очередь Екатерина Кожанова, директор по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ», напоминает, что процессы старения, по сути, запускаются уже в подростковом возрасте. «Чипы и технологии – это будущее, но уже сейчас есть масса упражнений и методик, как продлить когнитивное здоровье. Однако нередко люди не уделяют им должного внимания», – посетовала спикер.
При этом она обращает внимание на то, что достижение нестарения не приведет к формированию «общества стариков». «Наоборот, это создаст стимулы для роста рождаемости. Как следствие, количество детей уравновесит численность условных стариков. А это, в свою очередь, позитивно скажется на всех сферах – от науки до экономики и производства», – заключила Кожанова.
Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.
В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.
Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.