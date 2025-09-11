  • Новость часаБелый дом обвинил демократов в поддержке преступности США
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня

    Гладков: Массированная атака дронов ВСУ нарушила жизнь в Белгороде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    10 сентября 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши

    Политолог Рар: Инцидент с беспилотниками в Польше может быть операцией под «фальшивым флагом»

    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше приведет к эскалации конфликта. Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о трех из 19 сбитых БПЛА, которые проникли в воздушное пространство страны.

    «В первую очередь необходимо точно установить, чьи дроны были сбиты польской ПВО над территорией страны НАТО. Не исключено, что речь идет об операции под «фальшивым флагом». Встанет ли вопрос о перспективе применения пятой статьи устава Североатлантического альянса?» – рассуждает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, инцидент с БПЛА приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия. При этом западные страны оказались в сложном положении: они хотят любой ценой остановить дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО, но не намерены непосредственно участвовать в боевых действиях», – заметил собеседник.

    «В этой связи можно ожидать разработку пакета санкций ЕС против России, включающего отказ от закупок российских энергоносителей, а также введения вторичных рестрикций против тех стран, которые сотрудничают с Москвой», – спрогнозировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По его словам, речь идет о 19 БПЛА, «некоторые из которых» летели с территории Белоруссии. Туск сообщил, что военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Политик отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марко Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    10 сентября 2025, 10:09 • Новости дня
    Туск назвал сбитые над Польшей беспилотники российскими
    @ IMAGO/GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Польши Дональд Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    Дональд Туск заявил, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые, по его словам, представляют опасность и являются российскими, передает РИА «Новости».

    Туск подчеркнул, что подобное произошло впервые на территории страны – члена НАТО, однако каких-либо подтверждений российской принадлежности дронов он не представил.

    Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что польские обвинения в адрес Москвы относительно нарушений воздушного пространства Польши не подкрепляются доказательствами.

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Позже бывший президент Польши Анджей Дуда признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство Польши.

    Оперативное командование польских вооруженных сил заявляло, что аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин временно ограничивали свою работу из-за незапланированной активности польских и союзных самолетов.

    В среду власти Киева призвали страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над территорией Украины.

    10 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Зеленский потребовал наказать Россию за беспилотники над Польшей
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы виновна в запуске дронов над польской территорией, поэтому против нее необходимо предпринять дополнительные меры, заявил Владимир Зеленский.

    На территорию Польши было нацелено не менее восьми ударных беспилотников, что является «чрезвычайно опасным прецедентом для Европы» и «очередным витком эскалации», заявил Зеленский, передает «Газета.Ru».

    Зеленский подчеркнул, что Россия должна «ощутить последствия» за свои действия, а пауза в санкциях затянулась слишком надолго.

    По словам главы киевского режима, отсрочка введения ограничительных мер против России и ее союзников только усилит жестокость ударов.

    Ранее польский премьер Польши Дональд Туск сказал генсеку НАТО Марку Рютте об уничтожении над польским воздушным пространством нескольких дронов. В Польше также временно ограничивали работу двух аэропортов.

    Позже Туск заявил, что якобы сбитые дроны были российскими.

    Киевский режим призвал натовские страны перехватывать дроны и ракеты над территорией Украины.

    10 сентября 2025, 13:22 • Новости дня
    В Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фрагменты семи беспилотников и одной ракеты нашли на польской территории после ночного прилета в польское воздушное пространство, сообщили в МВД Польши.

    Обломки якобы нашли в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Олесно, расположенных на востоке Польши, указала пресс-секретарь польского МВД Катажина Галецкая, передает ТАСС.

    Также их нашли в центре страны.

    Фрагменты ракеты неизвестного происхождения обнаружили в поселке Выхалев в Люблинском воеводстве.

    Ранее глава польского поселка Мшишкув Рафал Маршалек заявил, что рядом с этим населенным пунктом обнаружили упавший беспилотник.

    Польский премьер Дональд Туск заявлял, что сбитые над Польшей беспилотники якобы российского производства.

    Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что инцидент с дронами в Польше накалит конфликт: на Западе уже звучат планы по поставкам киевскому режиму новых видов вооружений.

    10 сентября 2025, 16:50 • Новости дня
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск нанесли удары по формированиям ВСУ в ряде регионов, уничтожив склады боеприпасов, технику и сотни украинских военнослужащих.

    Российское Министерство обороны сообщило о результатах спецоперации на Украине по состоянию на 10 сентября 2025 года, передает Минобороны РФ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады теробороны и пограничный отряд Украины. Потери украинских формирований в этих районах также включили уничтожение техники и личного состава.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Изюмского, Кировска и Красного Лимана. Потери ВСУ перевалили за 250 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, артиллерия, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В этих районах потери противника превысили 155 военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, в том числе два американских М113, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери украинских бригад в районах Красноармейска, Димитрова, Родинского и Муравки составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийские орудия и станция радиоэлектронной борьбы. В ходе ударов группировки «Восток» отмечено продвижение в глубину обороны противника и потери ВСУ более 230 военнослужащих, техники и артиллерии. «Днепр» нанес удары по технике и личному составу в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Средствами ПВО РФ за сутки были сбиты три снаряда HIMARS, управляемая ракета «Нептун» и 225 беспилотников. Минобороны отмечает, что всего с начала спецоперации уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, более 82 тысяч беспилотников, 25 тысяч танков и других боевых бронированных машин, почти 30 тысяч орудий и минометов.

    10 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной
    Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соседним с Украиной государствам Североатлантического альянса следует использовать свои средства противовоздушной обороны для перехвата запущенных Россией воздушных целей, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Сибига обратился к западным союзникам с призывом начать перехват всех воздушных целей и беспилотников, запускаемых Россией над Украиной, передает «Лента.ру».

    По словам министра, для коллективной безопасности Европы необходимо применять системы ПВО, размещенные в соседних странах, в том числе на территориях государств – членов НАТО, для уничтожения угрожающих объектов в украинском воздушном пространстве.

    Также он потребовал от западных стран усилить противовоздушную защиту Украины.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство Польши.

    Оперативное командование польских вооруженных сил заявляло, что аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин временно ограничивали свою работу из-за незапланированной активности польских и союзных самолетов.

    10 сентября 2025, 09:27 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики с помощью дронов нанесли удары по зданию белгородского областного правительства, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

    В ходе детонации повреждены фасад и остекление строения, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, в ходе атаки дронов на Белгород никто не пострадал.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелся частный дом, возгорание уже локализовали.

    Напомним, в августе киевский режим четыре раза за день атаковал здание белгородского облправительства. В ходе одной из атак ВСУ в Белгороде пострадали три мирных жителя.

    10 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Экс-заместитель Ермака переехал из Германии в Австрию после обысков дома

    Tекст: Евгения Караваева

    Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя главы офиса Зеленского, сменил место проживания после следственных действий по запросу украинских силовиков.

    Экс-заместитель главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислав Шурма после обысков в его доме в Германии переехал в Австрию, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Обыски по месту жительства Шурмы под Мюнхеном проходили по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в августе, что ранее подтвердил руководитель структуры Семен Кривонос.

    В сообщении издания отмечается, что прецеденты экстрадиции по запросу Украины уже случались в Германии. Однако в Австрии, по данным журналистов, также находятся около 20 украинских фигурантов разных уголовных дел, которых власти страны не спешат выдавать.

    В начале сентября 2024 года на Украине произошли масштабные перестановки в руководстве, в результате которых Владимир Зеленский уволил Шурму с должности замглавы офиса, который курировал экономические вопросы.

    Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отмечал, что летом 2022 года Ростислав Шурма предлагал ему отказаться от акций «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делам «Приватбанка».

    10 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Ульянов: ВСУ перешли все границы при атаках на Запорожскую АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Киев продолжает создавать угрозы безопасности ЗАЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар. В отдельных случаях украинцы вообще переходят все мыслимые границы. Так, 2 августа они сначала устроили артиллерийский обстрел промышленной площадки ЗАЭС, а потом атаковали пожарные службы, которые прибыли для ликвидации возгорания», – сказал он, выступая на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Также, по словам Ульянова, МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС. Москва настаивает на том, чтобы МАГАТЭ дало жесткую и однозначную оценку действиям Киева в отношении ЗАЭС, добавил дипломат.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской станции остается тревожной из-за близости боевых действий.

    На Запорожской АЭС заявили о почти ежедневных обстрелах со стороны ВСУ.

