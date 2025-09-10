WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти

Tекст: Валерия Городецкая

Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.