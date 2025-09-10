  • Новость часаТрамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    Спектакль с загадочными БПЛА в Польше рассчитан лишь на одного зрителя
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    МИД выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с БПЛА
    В НАТО применили четвертую статью договора после появления БПЛА в Польше
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 19:07

    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти

    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    10 сентября 2025, 11:11
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    10 сентября 2025, 10:35
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 22:23
    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о том, как ЕС помогает Украине деньгами и не только. Судя по фото с этого мероприятия, желающих слушать это с каждым разом становится все меньше – в зале пустовала большая половина мест.

    «Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала 2022 года. Это включает более 63 млрд евро военной поддержки Украине. Только в этом году государства – члены ЕС предоставят больше, чем когда-либо прежде – на сегодняшний день 25 млрд евро. На данный момент они также предоставили 80% от запланированных двух млн патронов. Мы планируем достичь 100% к октябрю», – объявила она в начале выступления.

    Каллас также сообщила, что Европейский союз уже подготовил около 80 тыс. украинских военнослужащих и собирается изменить мандат Миссии ОБСЕ на Украине, чтобы проводить обучение военных по своим стандартам на территории Украины.

    «Мы продолжим укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе помогая Украине производить больше военной техники в Европейском союзе. ЕС уже активно призывает государства-члены объединиться с Украиной, чтобы поддержать их и перенять ее военный опыт», – отметила Каллас.

    Она пообещала Украине вооружение, технику и кредиты, напомнив слушателям ее доклада, что «безопасность Украины – это безопасность европейцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева. Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева. А глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    10 сентября 2025, 13:27
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето

    Фон дер Ляйен призвала отменить право вето по внешнеполитическим вопросам ЕС

    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    Фон дер Ляйен публично потребовала от государств – членов ЕС отказаться от права вето при принятии внешнеполитических решений, передает ТАСС.

    В ходе ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе она заявила: «Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства». По ее словам, «оковы единогласия» замедляют процесс выработки решений.

    Сейчас право вето может быть отменено только если все страны одобрят такую меру единогласно. По мнению Еврокомиссии, отказ от вето позволит Евросоюзу быстрее реагировать на внешние вызовы и проводить более жесткую политику.

    В своем выступлении фон дер Ляйен также затронула вопрос контроля над военными расходами участников союза, которые пока остаются полностью в ведении национальных правительств. Помимо этого, она объявила о возможности изъятия замороженных российских активов в интересах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты ожидают обострения внутренних конфликтов в Евросоюзе после запланированной речи Урсулы фон дер Ляйен. Политическую поляризацию в объединении также подчеркивают на фоне подготовки этого выступления.

    10 сентября 2025, 04:58
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    10 сентября 2025, 00:35
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.

    «Брюссельская элита продвигает идею совместного долга, чтобы лишить страны их суверенитета и втянуть нас в объединение с Европейскими Штатами. Они хотят использовать войну в Украине как предлог для того, чтобы заковать всех нас в финансовые кандалы», – написал он в соцсети Х.

    Орбан добавил, что смотреть европейцам следует не только на поле боя, но и на будущее Европы.

    Венгерский премьер отметил, что Брюссель пытается ускорить вступление Украины в ЕС, игнорируя критерии и экономические последствия.

    «Однако депутаты Европарламента ясно дают понять: расширение не может основываться на лицемерии, двойных стандартах или принесении в жертву экономики Европы. Мы выступаем за суверенитет, справедливость и мир», –  подчеркнул политик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Он также выразил мнение, что без серьезных перемен следующий семилетний бюджет может стать для Евросоюза завершающим.

    9 сентября 2025, 21:43
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    10 сентября 2025, 07:30
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    10 сентября 2025, 04:35
    Axios узнал о ярости советников Трампа после удара Израиля по Катару

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник утром американские военные заметили израильские самолеты, летевшие на восток в сторону Персидского залива и запросили разъяснения, но к тому времени, когда Израиль предоставил их, ракеты уже были в воздухе, сообщили три американских чиновника порталу Axios. Их целью была встреча руководства ХАМАС в Дохе.

    «Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых высокопоставленных советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского президента о мире в секторе Газа», – пишет Axios.

    Представители ХАМАС, отмечает портал, встретились в Дохе, чтобы обсудить это предложение. Белый дом ожидал получить ответ от ХАМАС к концу недели. Катар стал седьмой страной, которую Израиль подверг бомбардировке с 7 октября 2023 года.

    По словам Трампа, он «не в восторге» от произошедшего.

    «Как только Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом Катар. По словам американского чиновника, к тому времени, как Уиткофф связался с ними, бомбы уже достигли цели», – сказано в материале.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    10 сентября 2025, 11:49
    Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

    По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.

    Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.

    10 сентября 2025, 07:55
    Трамп заявил о затягивании Россией урегулирования по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы растягивает процесс мирного урегулирования по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.

    До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    10 сентября 2025, 08:57
    Бельгия согласилась использовать активы России при гарантиях ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Бельгии выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Бельгии Максима Прево.

    Бельгийское правительство готово поддержать инициативы по максимизации прибыли от замороженных российских активов на сумму около 200 млрд евро, если Евросоюз разделит юридические риски, сообщает ТАСС.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил Financial Times, что страна может рассмотреть изменение порядка обращения с активами России, если ответственность будет возложена на все государства – члены ЕС.

    Прево подчеркнул: «В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность». Бельгия ранее избегала любых действий в отношении российских активов из-за опасений судебных разбирательств и возможных значительных выплат по искам.

    Министр также отметил, что подобные меры могут вызвать недоверие других стран к сохранности их средств в Европе, подорвать доверие к евро и обрушить финансовые рынки ЕС. Прево добавил, что для Бельгии важно сохранять замороженные средства как рычаг воздействия в мирных переговорах и для финансирования восстановления Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить на Украину 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов.

    9 сентября 2025, 23:13
    Трамп просил Катар продолжить посредничество по установлению мира в анклаве

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время телефонных переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани просил его сохранить роль посредника на переговорах по прекращению огня в секторе Газа.

    «Президент США высоко оценил усилия Катара в сфере посредничества между различными сторонами конфликтов и призвал эмира не прекращать участие в переговорах о прекращении огня в Газе», – передает ТАСС со ссылкой на канцелярию монарха по итогам разговора политиков.

    Трамп в беседе с эмиром Катара отметил, что солидарен с Дохой и «осуждает посягательства на суверенитет» эмирата.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Президент США Трамп пообещал, что удар по Дохе больше не повторится.


    10 сентября 2025, 11:12
    Глава ЕК признала сложность восприятия саммита на Аляске

    Урсула фон дер Ляйен: Картины саммита на Аляске было трудно переварить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ежегодного выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен признала, что обсуждение российско-американского саммита на Аляске вызвало сложные эмоции в Евросоюзе.

    Европейскому союзу было непросто воспринять итоги российско-американского саммита, передает ТАСС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодном заседании Европарламента в Страсбурге.

    «Картины саммита на Аляске было трудно переварить», – заявила фон дер Ляйен в ходе своего выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины. В Белом доме сообщили, что Путин и Дональд Трамп беседуют два часа без перерыва на обед.

    10 сентября 2025, 12:02
    Еврокомиссия решила взять под контроль военные расходы ЕС

    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕК контролировать военные расходы ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала запуск с 2025 года новой программы контроля военных ассигнований стран Евросоюза.

    Европейская комиссия намерена взять под контроль военные расходы стран Евросоюза с 2025 года, передает ТАСС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе в Европарламенте в Страсбурге.

    Фон дер Ляйен сообщила, что на следующем саммите ЕС, который пройдет в начале октября в Копенгагене, Еврокомиссия представит новую программу военного строительства и введет так называемый «оборонный семестр».

    «Оборонный семестр» предусматривает контроль Еврокомиссией за военными ассигнованиями стран Евросоюза. По словам фон дер Ляйен, этот механизм станет аналогом «европейского семестра», который был использован после кризиса евро для ежегодного контроля национальных бюджетов государств ЕС.

    В начале своей речи фон дер Ляйен заявила: «Пришло время построить Новую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует выделить дополнительные 2 трлн евро на военную сферу к 2031 году. Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета объединения, а расходы на военную мобильность увеличат в 10 раз.

    Сейчас страны ЕС тратят около 40% оборонного бюджета на вооружения из США, но Еврокомиссия предлагает снизить эту долю до 10–20% в пользу европейских производителей.

    Главное
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России
    Полиция заинтересовалась видео с «отмыванием денег» на СВО с блогером Алехиным
    Объявленная погибшей жена экс-премьера Непала оказалась живой
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

