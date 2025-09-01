Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины почти до нуля

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары почти до нуля
Индия предложила практически полностью отменить пошлины на американские товары, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, ранее индийские пошлины были настолько высокими, что американские компании не могли конкурировать на местном рынке, передает РИА «Новости».
«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп также отметил, что в торговых отношениях между странами сохраняется дисбаланс. Он напомнил, что Индия активно поставляет свои товары в США, однако закупает у Вашингтона гораздо меньше продукции.
Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары.
Индийский премьер Нарендра Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью.
Издание Politico писало, что напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары.