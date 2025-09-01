Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины почти до нуля

Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары почти до нуля

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, ранее индийские пошлины были настолько высокими, что американские компании не могли конкурировать на местном рынке, передает РИА «Новости».

«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что в торговых отношениях между странами сохраняется дисбаланс. Он напомнил, что Индия активно поставляет свои товары в США, однако закупает у Вашингтона гораздо меньше продукции.

Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары.

Индийский премьер Нарендра Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью.

Издание Politico писало, что напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары.