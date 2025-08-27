Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения Вашингтона и Дели

Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения между Вашингтоном и Дели

Tекст: Вера Басилая

США приняли решение повысить тарифы на индийские товары до 50%, сообщает Politico.

Новые ограничения вступают в силу в среду и связаны с попытками оказать давление на Индию из-за ее закупок российской нефти. Белый дом подтвердил, что не планирует откладывать введение дополнительной пошлины, несмотря на надежды на улучшение отношений после назначения Серджио Гора послом США в Индии.

«Введение пошлин расценивается как удар по доверию к партнерству Индии и США», – заявил бывший представитель Индии в ООН Сайед Акбаруддин.

Он считает, что если не сдержать такие шаги, это может разрушить стратегическую сближенность стран, достигнутую за последние 20 лет.

Власти Индии ранее называли новые тарифы «несправедливыми, необоснованными и неразумными», отмечая, что страна примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

Эксперты отмечают, что напряженность в отношениях может сохраниться до потенциальной встречи Дональда Трампа и Нарендры Моди на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Ранее США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии.

Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот отклонил все попытки.

Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

СМИ писали, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.