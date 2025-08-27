  • Новость часаИностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    Сват Трампа надавил Франции на больное место
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного 128 лет назад короля
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек
    Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 11:35 • Новости дня

    Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения Вашингтона и Дели

    Politico: Пошлины на товары из Индии разрушат отношения между Вашингтоном и Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары, повысив их до 50%, сообщает Politico.

    США приняли решение повысить тарифы на индийские товары до 50%, сообщает Politico.

    Новые ограничения вступают в силу в среду и связаны с попытками оказать давление на Индию из-за ее закупок российской нефти. Белый дом подтвердил, что не планирует откладывать введение дополнительной пошлины, несмотря на надежды на улучшение отношений после назначения Серджио Гора послом США в Индии.

    «Введение пошлин расценивается как удар по доверию к партнерству Индии и США», – заявил бывший представитель Индии в ООН Сайед Акбаруддин.

    Он считает, что если не сдержать такие шаги, это может разрушить стратегическую сближенность стран, достигнутую за последние 20 лет.

    Власти Индии ранее называли новые тарифы «несправедливыми, необоснованными и неразумными», отмечая, что страна примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

    Эксперты отмечают, что напряженность в отношениях может сохраниться до потенциальной встречи Дональда Трампа и Нарендры Моди на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Ранее США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии.

    Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот отклонил все попытки.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    СМИ писали, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    25 августа 2025, 10:34 • Новости дня
    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице США военнослужащие национальной гвардии приступили к патрулированию улиц с огнестрельным оружием, большинство из них вооружены табельным оружием, пишет NBC News.

    Большая часть военных ходят с пистолетами М17, небольшое число несет службы с винтовками М4, сообщает NBC News.

    Разрешение на ношение оружия было выдано для защиты жизни и только в случае непосредственной угрозы, подчеркнули в федеральной оперативной группе.

    В воскресенье вечером вооруженные военнослужащие с нашивками военной полиции были замечены на патрулировании в районе Чайнатаун. Решение об усилении вооруженного присутствия принял глава Пентагона Пит Хегсет, ранее гвардейцы работали без оружия, помогая в патрулировании и регулировании дорожного движения.

    Рассматривается запрос полиции на увеличение присутствия гвардейцев в метро к началу учебного года. В армии отметили, что военнослужащие проходят регулярную подготовку и квалификацию по обращению с оружием.

    Представитель Белого дома пояснил, что национальная гвардия не занимается арестами, а только обеспечивает безопасность объектов и поддержку полиции при задержаниях.

    В Вашингтоне сейчас находятся более 2,2 тыс. гвардейцев и летчиков, большинство из которых прибыли из других штатов для реализации инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью и бездомностью.

    Примерно 60% всех патрулирующих прибыли из других регионов после распоряжения республиканских губернаторов, а больше всего бойцов направил губернатор Западной Виргинии Патрик Моррисси. Демократы критикуют эти действия, считая их политизированными, а Трамп продолжает угрожать вводом войск и в другие города.

    Напомним, президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон национальную гвардию и ввел прямой федеральный контроль над местной полицией.

    До этого Трамп заявлял о своем намерении лично патрулировать улицы Вашингтона совместно с полицией и военными.

    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    24 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На маркетплейсах появились футболки с фотографией рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.

    Стоимость такого сувенирного изделия составляет около 800 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, пользователи могут приобрести термонаклейки с аналогичным изображением для самостоятельного нанесения на одежду. Другой вариант сувенирной продукции – интерьерная картина с фотопечатью президентов, идущих по красной дорожке от самолета. Цена такой картины составляет 1150 рублей.

    Ранее Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Глава МИД Сергей Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР.

    25 августа 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном

    Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном в 2025 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что рассчитывает организовать личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение текущего года.

    О желании президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном стало известно на встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Белом доме, передает ТАСС.

    Глава американской администрации ответил на прямой вопрос журналистов о возможной встрече с северокорейским лидером уже в 2025 году.

    Трамп заявил: «Однако я бы хотел встретиться с ним в нынешнем году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая.

    Северокорейский лидер заявил в годовщину перемирия в Корейской войне о том, что страна добьется победы в «антиимпералистических и антиамериканских» сражениях.

    25 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп признался, что не знает о возможности встречи Путина и Зеленского

    Трамп заявил, что сроки переговоров Путина и Зеленского зависят от них

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», – сказал Трамп во время беседы с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном в Белом доме.

    Он отметил, что желание сторон участвовать в переговорах должно быть их собственным решением: «Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», – подчеркнул Трамп.

    Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. По его словам, сроки и возможность встречи зависят исключительно от Путина и Зеленского: «Это зависит от них. Для танго нужны двое».

    Говоря о гипотетической трехсторонней встрече с участием России, США и Украины, он предположил, что сначала двум лидерам стоит встретиться между собой, чтобы приблизиться к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.

    Владимир Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться только при предварительном достижении консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта.

    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    25 августа 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп предложил провести саммит между Северной и Южной Кореей

    Трамп выдвинул идею саммита лидеров КНДР и Южной Кореи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп предложил на встрече с южнокорейским лидером обсудить возможность организации нового саммита между КНДР и Южной Кореей.

    Президент США Дональд Трамп предложил идею проведения саммита между КНДР и Южной Кореей, сообщает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Вашингтоне.

    Трамп отметил, что между сторонами уже состоялись два саммита, и подчеркнул возникающие положительные изменения в отношениях.

    По его словам, «у нас было два саммита, но мы стали очень дружелюбными... И так бы не произошло, если бы Хиллари Клинтон выиграла выборы – это было бы катастрофой».

    Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на прогресс в переговорах между Севером и Югом, добавив, что Ли Чжэ Мен более склонен к диалогу по сравнению с прежними южнокорейскими руководителями. Трамп заявил, что рассчитывает совместно работать над организацией саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что власти Южной Кореи под прикрытием мира продолжают враждебную политику и участвуют в совместных военных учениях с США.

    Ким Е Чжон назвала Южную Корею «самым враждебным государством» и усомнилась в искренности мирных инициатив Сеула. В своем заявлении Ким Е Чжон отметила, что между Пхеньяном и Сеулом больше нет точек соприкосновения.

    25 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: ЕС обсудит новые варианты использования доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, в письме датского председательства в ЕС говорится о встрече глав внешнеполитических ведомств, которая пройдет 31 августа. Центральной темой станет усиление давления на Россию для достижения перемирия, обсуждение будущего пакета санкций и вариантов применения доходов от замороженных активов, передает ТАСС.

    Европейский дипломат сообщил, что министры обороны стран ЕС проведут личные встречи в четверг и пятницу для обсуждения военной помощи Киеву и поддержки украинской военной промышленности. В мероприятиях примет участие глава Евродипломатии Кая Каллас. Politico отмечает, что официальная повестка не содержит вопроса гарантий безопасности для Украины, однако ожидается, что эта тема будет затронута в ходе дискуссий.

    По данным Европейской комиссии, с начала спецоперации на Украине страны Евросоюза потратили на Украину 168,9 млрд евро, из которых 59,6 млрд евро направлены на военную помощь.

    Евросоюз за первые семь месяцев этого года перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов от замороженных российских средств.

    Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена их защищать.

    25 августа 2025, 10:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил лишить лицензий каналы NBC и ABC

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отзыв лицензий у телеканалов NBC и ABC из-за их «лжи и предвзятости», а также угрозы демократии, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на телеканалы NBC и ABC, назвав их «двумя худшими и наиболее предвзятыми сетями в истории», передает Bloomberg.

    Трамп написал в Truth Social, что 97% новостей о нем в этих СМИ имеют негативный характер, несмотря на высокую популярность и успешные восемь месяцев его президентства.

    Трамп заявил: «Если это так, то они фактически являются частью Демократической партии и должны, по мнению многих, лишиться лицензий Федеральной комиссии по связи (FCC). Я был бы полностью за это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу нашей демократии».

    FCC выдает лицензии владельцам телеканалов, которые подлежат регулярному продлению. В последнее время глава FCC Брэндан Карр начал расследования в отношении программ Comcast по вопросам разнообразия и связей NBC с региональными филиалами.

    Трамп ранее уже выступал с подобной критикой: в 2017 году он предложил рассмотреть возможность отзыва лицензий у NBC после публикации материала о его якобы инициативе по увеличению ядерного арсенала США, что он отрицал.

    Согласно свежему опросу The Economist/YouGov, деятельность Трампа одобряют 40% американцев, а 56% респондентов относятся к его президентству негативно.

    Ранее CBS принял решение закрыть «Позднее шоу» с ведущим Стивеном Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    Paramount Global ранее согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа о вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

    26 августа 2025, 01:39 • Новости дня
    Трамп подписал указ против сожжения флага США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предписывает министерству юстиции и другим властям страны расследовать случаи сожжения флага и, если есть основания, привлекать виновных к ответственности.

    Согласно документу, минюст должен придавать приоритет максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства в отношении осквернения флага, если такие действия нарушают законы и не подпадают под защиту свободы слова, передает ТАСС.

    Указ предусматривает возможность проверки, связано ли сожжение флага с провокацией насилия или беспорядков. В документе отмечено, что такие действия часто используются иностранными гражданами для запугивания американцев и угроз насилием по национальному признаку. В таких случаях власти смогут депортировать виновных из США или вводить против них визовые ограничения.

    «Если вы сжигаете флаг, вас ждет один год тюремного заключения. Никакого досрочного освобождения, ничего подобного», – заявил Трамп при подписании указа. Он выразил уверенность, что после введения этих мер случаи сожжения флага прекратятся.

    Глава минюста США Пэм Бонди добавила, что ведомство исполнит положения указа, не нарушая положения первой поправки к Конституции США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США в 1989 году принял решение, признающее сжигание флага формой политического выражения. Запрет на сжигание флага оказался невозможен из-за защиты, предоставляемой первой поправкой Конституции.

    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    Грабивших Суджу боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    ФСБ задержала агента СБУ за подготовку атаки на аэродром в Энгельсе
    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    Депутат сообщил о штрафах за самовольный захват парковки во дворе
    Иностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

  • О газете
