Моди назвал сотрудничество России и Индии важным для мира

Tекст: Ольга Иванова

Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами играет ключевую роль для глобального мира и процветания, передает ТАСС.

Глава индийского правительства охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокие и всеобъемлющие особо привилегированные, стратегические партнерские».

Моди заявил: «Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания». По словам премьера, двусторонний диалог продолжает оставаться устойчивым несмотря на мировые вызовы.

В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».