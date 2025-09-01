Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.4 комментария
Моди назвал сотрудничество России и Индии важным для мира
На двусторонней встрече в рамках ШОС премьер Индии Нарендра Моди выделил особую значимость партнерства между Москвой и Нью-Дели для международной стабильности.
Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами играет ключевую роль для глобального мира и процветания, передает ТАСС.
Глава индийского правительства охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокие и всеобъемлющие особо привилегированные, стратегические партнерские».
Моди заявил: «Даже в самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания». По словам премьера, двусторонний диалог продолжает оставаться устойчивым несмотря на мировые вызовы.
В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине.
Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».