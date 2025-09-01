  • Новость часаСтраны ШОС решили учредить Банк развития
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Подсчитан прирост состояния богатейших российских миллиардеров
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Тяньцзиньская декларация ШОС не упомянула украинский кризис
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Российские войска укрепили позиции на флангах вокруг Северска

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения провели успешные действия на северном и южном направлениях, заняв более выгодные позиции в окрестностях Северска.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские войска улучшили свои позиции на северных и южных флангах вокруг Северска.

    Кимаковский подчеркнул: «На флангах вокруг Северска – с южной и северной стороны – российские войска улучшили свои позиции». Других подробностей о характере продвижения или о текущей обстановке в районе Северска не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка развивается в северском направлении, где боевые действия идут в городской черте Северска.

    Российские войска значительно продвинулись в Юнаковке в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки российских войск «Север» значительно продвинулись в ходе боев с ВСУ и заняли 13 зданий.

    Российская авиация продолжает наносить удары по позициям ВСУ на всем Сумском направлении, поражая районы восстановления боеспособности украинских сил.

    «В Юнаковке штурмовые группы ВДВ ведут ожесточенные бои в южной части села. ВСУ изредка контратакуют с флангов», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Юнаковке российские войска смогли продвинуться на 600 м в юго-восточном направлении и взять под контроль 13 зданий. Сейчас российские военнослужащие ведут закрепление на новых рубежах.

    ВСУ периодически пытаются контратаковать с флангов, но все попытки отражаются комплексным огневым воздействием, в том числе контратака в районе Алексеевки.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений, ВСУ активных действий здесь не вели.

    На Харьковском направлении продолжаются тяжелые встречные бои в лесу возле Синельниково. Российские войска, отражая атаки ВСУ, продвинулись на 600 м и заняли два украинских опорных пункта.

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» расширяют плацдарм при поддержке ТОС-1А. Штурмовики продвинулись на 100 м, заняли техническое здание и закрепляются, отмечены продвижения и в лесу на востоке города.

    На других участках фронта – Меловое-Хатнее и Липцы – обстановка без изменений. Артиллерия и беспилотники проводят огневое поражение и нарушают логистику ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские штурмовые группы совершили стремительный рывок в Юнаковке.

    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    Telegraph опубликовала «наиболее полную версию» плана Европы по Украине
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны в рамках вопроса о гарантиях безопасности для Киева обсуждают возможность поручить надзор за развертыванием сил на Украине главнокомандующему силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, пишет Telegraph.

    «Благодаря брифингам с участием более дюжины западных чиновников Telegraph удалось опубликовать наиболее полную на сегодняшний день версию того, как миссия под руководством Европы могла бы обеспечить соблюдение любого мирного соглашения», – пишет Telegraph.

    Как отмечается, идея с Гринкевичем рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий, передает РИА «Новости».

    Telegraph пишет, что американские и европейские чиновники обсуждали использование американского военного командира для координации развертываний, а Гринкевич потенциально может занять этот пост, если Вашингтон одобрит предложение. Окончательные детали плана, как ожидается, могут быть объявлены уже на этих выходных.

    Согласно публикации, в рамках обсуждаемого плана европейские страны также ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине для восстановления коммерческих авиарейсов. Предлагается, что эта зона сначала охватит западные регионы страны, а обеспечить ее работу помогут западные истребители и системы ПВО.

    Дополнительно план предусматривает, что Турция возглавит военно-морскую миссию в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства на Украину и обратно. Болгария и Румыния могут участвовать в разминировании акватории.

    Европейский контингент, как ожидается, будет размещен в глубине территории Украины и, вероятнее всего, составит менее 30 тыс. человек. Согласно сведениям газеты, речь может идти о переводе военных инструкторов на новые базы на западе страны.

    Telegraph подчеркивает, что европейским странам потребуется поддержка США по линии разведки для реализации этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами. США обсуждает с Евросоюзом возможность отправки американских частных военных компаний на Украину. Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева.

    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    Генштаб: Нанесены удары по «Южмашу», «Мотор Сич» и «КБ им Янгеля» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские Вооруженные силы ночью нанесли результативный удар по ряду украинских оборонных предприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, был нанесен результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и по сборочным цехам Павлоградского химического завода.

    Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, среди целей были производственные мощности, создающие двигатели, боевые части, топливо для ракет и системы управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по авиационной технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов – в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Василькове и Староконстантинове.

    По словам Герасимова, за весенне-летний период ВС России уже нанесли удары по 76 важным объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности», – подчеркнул он.

    В июле и августе, совместно с ФСБ России была проведена серия массированных и групповых ударов по ключевым украинским производствам, связанным с созданием оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро и цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

    Отмечается, что 28 августа в Киеве был нанесен удар по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые выпускают комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам. Также удары пришлись по авиабазам в Староконстантинове, Василькове и Коломые.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется, поскольку дистанция между тяжелым вооружением из-за работы дронов уже превышает 10 км.

    Владимир Зеленский отказался поддержать идею создания специальной буферной зоны на Украине, передает ТАСС. По его словам, современное вооружение и широкое применение беспилотников делают невозможным создание зоны безопасности, поскольку фактически опасная «мертвая зона» уже имеется.

    «Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвая зона», кто-то называет «серая зона», уже существует», – сказал Зеленский на брифинге.

    Ранее газета Politico сообщала, что лидеры ряда европейских государств рассматривали вариант создания 40-километровой буферной зоны на Украине для мирного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, включающей демилитаризованную зону с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России

    Герасимов сообщил о блокаде Купянска и продвижении ВС России в зоне СВО

    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Бои за Купянск в Харьковской области продолжаются, и город практически полностью заблокирован российскими войсками, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, соединения группировки войск «Запад» освободили около половины территории города, а бои на волчанском и липцовском направлениях способствуют улучшению позиций.

    Герасимов отметил, что за время весенне-летней кампании 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Задачи по созданию зоны безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях продолжают успешно выполняться. В Днепропетровской области под контроль России взято семь населенных пунктов.

    В Луганской Народной Республике, по данным Минобороны, освобождено 99,7% территории, а в Донецкой Народной Республике – 79%. В Запорожской области под контролем российских войск находятся 74% территории, а в Херсонской – 76%. В Сумской области за последнее время перешли под контроль России 210 кв. км и 13 населенных пунктов.

    Герасимов отметил, что группировка войск «Север» после ликвидации вклинения противника в Курской области создает зону безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

    На рубцовском направлении российские силы продвинулись до 25 км вглубь обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка и Зеленая Долина. На краснолиманском направлении идут бои за населенный пункт Кировск и завершается уничтожение группировки противника в Серебрянском лесничестве.

    Южная группировка развивается в северском направлении, боевые действия идут в городской черте Северска. Частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр, войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново и Клебан-Бык.

    Группировка «Центр» наступает на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, идет блокирование красноармейско-димитровской агломерации и бои в Красноармейске. Освобождены два населенных пункта на территории Днепропетровской области.

    В Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» овладели 25 населенными пунктами, включая Камышевху. В Запорожской области освободили Малиновку и Темировку, продолжается освобождение других территорий. На ореховском направлении группировка «Днепр» взяла под контроль шесть населенных пунктов, ведет активные действия в районе Степногорска и Малой Токмачки.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии продолжают продвижение в пригородах Купянска в Харьковской области, беря город в окружение.

    Армия России взяла в клещи так называемую «третью столицу Украины».

    Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских группировок нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Сумской областях и Донецкой народной республике, уничтожив сотни бойцов и военную технику.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ и национальной гвардии на Сумщине и в Харьковской области, передает Telegram-канал Минобороны. По официальной информации, поражения нанесены в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина в Сумской области, а также в Амбарном и Волчанске в Харьковской области.

    В результате боевых действий на этих направлениях противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

    На других участках фронта подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражения силам противника в районах Каменки, Купянска, Петровского и Дерилово. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили более 235 военнослужащих, два танка, пять бронемашин (в том числе две западного производства), 13 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражения подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Донецкой народной республике. Здесь противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Подразделения «Центра» также улучшили положение по переднему краю в районах Артемовки, Белицкого, Вольного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Кутузовки, Новотроицкого и Нового Донбасса. Общие потери украинских вооруженных формирований на этом участке – до 440 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ
    @ Mixabest/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями

    Tекст: Антон Антонов

    Выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий», – приводит слова Герасимова Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях. Он также сообщил, что ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил он.

    Пушилин заявил о полном контроле юга ДНР российскими войсками

    Tекст: Ольга Иванова

    Юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль подразделений российских войск после освобождения Камышевахи, подчеркнул глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о полном контроле подразделений российских войск над югом республики после освобождения Камышевахи, передает РИА «Новости». Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха, и теперь в зоне ответственности группировки войск «Восток» освобождены все населенные пункты.

    Пушилин подчеркнул значимость этого события и выразил благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в освобождении. По его словам, последние населенные пункты на юге были взяты под контроль. «Последний населенный пункт оставался, вот теперь все – на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – заявил Пушилин.

    Он также добавил, что подразделения группировки «Восток» продолжают улучшать свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая условия для обеспечения безопасности освобожденных населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Камышеваха и установили контроль почти над всей западной границей ДНР.

    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области уничтожили офицера эстонского спецназа Олева Руста, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года, сообщили в российских силовых структурах.

    Высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, воевавший в составе сил специальных операций ВСУ, был ликвидирован в Сумской области, передает ТАСС. Информацию об этом изданию подтвердили в российских силовых структурах.

    «В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст, 27.04.1988 года рождения. Он отправился добровольцем на Украину в 2023 году, присоединившись к 3-му полку ССО», – сообщил собеседник агентства.

    По его данным, Руст ранее участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане в 2011 и 2013 годах, а в 2017 году прошел отбор в ССО Эстонии. В 2020 году он был задействован в операции в Мали.

    В силовых структурах уточнили, что эстонский наемник, скорее всего, был ликвидирован в результате массированного удара авиабомбами, который произошел около недели назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский наемник пропал на Украине. Эстонец, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев.

    США заявили о передаче ВСУ оружия, способного бить «глубже» по территории России

    Постпред США при НАТО Уитэкер: ВСУ дают оружие, способное бить глубже по России

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате создания зоны безопасности на Украине группировка «Север» взяла под контроль 210 кв. км и 13 населенных пунктов в Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские военные установили контроль над 210 кв. км территории и 13 населенными пунктами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Герасимов отметил создание зон безопасности в Сумской и Харьковской областях в рамках действий группировки «Север» после разгрома украинских войск и ликвидации их вклинения на территории Курской области.

    В результате весенне-летней кампании командование ВСУ было вынуждено перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между кризисными направлениями из-за потерь, а стратегическая инициатива, по словам Герасимова, полностью перешла к российским войскам.

    В период кампании 2025 года за проявленные мужество и героизм государственными наградами отмечены 120,9 тыс. российских военнослужащих, из них более 101 тыс. – солдаты и сержанты. Командиры тактического звена овладевают новыми приемами боевых действий и успешно их применяют. Задачи специальной военной операции Объединенной группировки войск будут продолжены наступательными действиями, а сегодня планируется уточнение задач для осеннего периода.

    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Герасимов сообщил, что Купянск почти полностью блокирован войсками России.

    ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области

    Российские войска освободили Камышеваху и выровняли фронт в ДНР

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска установили контроль почти над всей западной границей ДНР, выровняв фронт после освобождения поселка Камышеваха на стыке с Днепропетровской областью.

    Российские военные выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области благодаря освобождению поселка Камышеваха, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил: «Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью».

    По словам Кимаковского, теперь практически вся пограничная территория западной части ДНР находится под контролем российских военных.

    Ранее Минобороны России официально сообщило о взятии Камышевахи под контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский заявил о «мертвой зоне» на линии соприкосновения.

    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 мск до 7.00 мск средства ПВО России перехватили и уничтожили 30 БПЛА над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – в Ростовской области, 11 – в Краснодарском крае, пять – в Брянской области.

    Кроме того, сбиты четыре беспилотника в Белгородской области, по два аппарата – в Смоленской, Калужской и Тверской областях, по одному – в Тульской и Курской областях, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки на промышленное предприятие в Сызрани. На территории Краснодарского НПЗ возник пожар из-за падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после отражения атаки ПВО обломки беспилотника упали на территории производственного предприятия.

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита

    Полянский: Встреча на высшем уровне могла бы оформить соглашение Москвы и Киева

    Москва в ООН назвала условие для проведения российско-украинского саммита
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что такая встреча могла бы «оформить взаимные договоренности», которые должны строиться на понятных шагах, сформулированных после саммита на Аляске, передает РИА «Новости».

    «Однако о чем тут можно говорить, если Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров», – сказал Полянский.

    Он подчеркнул, что Россия наблюдает многочисленные попытки исказить идею проведения российско-украинского саммита. Как подчеркнул дипломат, Москва может рассмотреть «сценарий соответствующей встречи» только при тщательной предварительной подготовке и наполнении содержанием, иначе она «попросту лишается смысла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

