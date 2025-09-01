Трамп назвал свой главный страх в случае отмены пошлин

Tекст: Ирма Каплан

В одном из постов Трамп заявил, что его тарифная политика привнесет в американскую экономику более 15 трлн долларов, «в основном за счет тарифов». Если же тарифы по решению суда будут сняты, «почти все эти инвестиции и многое другое будут немедленно аннулированы».

«Во многих отношениях мы станем страной третьего мира без надежды когда-либо снова стать великими», – написал он.

В другом посте он отметил, что цены, даже на энергоносители, снижаются, а «инфляции почти нет».

«И все это на фоне великолепных тарифов, которые приносят нам триллионы долларов из стран, которые используют нас десятилетиями», – подчеркнул президент США.

Как ранее заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс, Трамп считает, что американские рабочие являются сердцем и душой экономики, и поэтому он отстаивает программу, в которой они всегда стоят на первом месте, пишет Times of India.

В соцсети Truth Social Трамп повторил этот посыл, выразив надежду на то, что тарифы останутся в силе на фоне юридических проблем.

«Наслаждайтесь выходными в честь Дня труда (1 сентября – прим. ВЗГЛЯД). Впереди у США важный год, возможно, лучший за всю историю, если тарифы, наконец, будут одобрены судами!!!» – написал он.

Напомним, экономический крах США без его тарифов Трамп предсказывал еще в июне, пеняя судам попытками навредить стране своими приговорами против пошлин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.



