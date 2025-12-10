Путин высоко оценил систему общественного мониторинга выборов России

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте Независимого Общественного мониторинга (НОМ) говорится, что в ходе мероприятия глава государства подтвердил свою поддержку и подчеркнул необходимость продолжения работы наблюдателей в 2026 году.

«В обращении к форуму «Сообщество» и Общественной палате РФ в связи с ее с 20-летием 31 октября президент России дал высокую оценку общественным наблюдателям, то есть всей системе, всему нашему комплексу мониторинга выборов и защиты избирательных прав граждан. Сегодня президент подтвердил эту высокую оценку и поставил нам задачу – работать в 2026 году», – отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава МРГ Совета Александр Точенов.

По его словам, планируется продолжить деятельность всех структур, занимающихся контролем избирательного процесса, включая Координационный совет при Общественной палате РФ.

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод уточнил, что президент акцентировал внимание на важности роли Совета и рабочей группы в мониторинге федеральных выборов 2026 года.

«Важно заметить, что президент традиционно уделяет большое внимание общественному наблюдению, институтам гражданского общества в избирательном процессе. И мы видим, что сообщество участников общественного мониторинга, эксперты и наблюдатели очень ценят поддержку главы государства, стремятся совершенствовать свою деятельность, чтобы мониторинг выборов и объективная оценка всех этапов избирательного процесса становились еще более профессиональными и качественными», – уточнил Брод.

Он также напомнил об успешном проведении Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве, который придал новый импульс развитию института общественного наблюдения в России. По его мнению, условия для дальнейшего роста созданы: укрепляются межрегиональные связи и совершенствуются образовательные программы для наблюдателей.