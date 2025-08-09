Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.6 комментариев
На ВДНХ прошло масштабное шествие «Здоровое Отечество», объединившее олимпийских чемпионов, паралимпийцев и тысячи сторонников здорового образа жизни из восьми федеральных округов.
Мероприятие объединило олимпийских и паралимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов, представителей спортивных федераций, обладателей знаков ГТО и всех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Организатором выступило движение «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства спорта.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко направил участникам приветственную телеграмму.
«Сегодня спортивное шествие объединяет людей разных возрастов и уровней подготовки, людей, ценящих спорт, здоровье и активный образ жизни, олимпийских и паралимпийских чемпионов, представителей спортивных федераций и обществ, спортивных семей, а также обладателей знаков отличия ГТО. Пусть сегодняшнее мероприятие станет доброй традицией, объединяющей миллионы людей и вдохновляющей подрастающее поколение!», – отметил Чернышенко.
Председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская подчеркнула, что шествие стало символом возрождения традиции спортивных парадов. По ее словам, лозунг «Объединение для возрождения» отражает всероссийский масштаб мероприятия, ведь оно прошло одновременно в восьми федеральных округах. Лещинская выразила уверенность, что спортивные парады станут символом единства и веры в будущее страны.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что шествие – это признание достижений и силы духа российских спортсменов, включая ветеранов специальной военной операции, которые сегодня входят в сборные команды страны. Он выразил надежду, что эта традиция будет укрепляться, а масштаб мероприятия – расти.
В шествии приняли участие замминистра спорта Алексей Морозов, известные олимпийские чемпионы и руководители спортивных федераций. Среди участников были такие звезды, как Александра Пацкевич, Алексей Тищенко, Яна Егорян, Илья Захаров, Вероника Степанова, Александр Энберт и другие титулованные спортсмены.