    Алексей Чеснаков

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Владимир Можегов

    Оказалось, что более всего публика падка на самое примитивное. Слухи о том, что Паганини заключил контракт с дьяволом, соблазнил сестру Наполеона и убил любовницу, приводили на концерты гораздо больше людей, чем тех, кто мог оценить технику его игры.

    Дмитрий Самойлов

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    9 августа 2025, 18:02 • Новости дня

    Эрдоган поддержал прогресс в отношениях Баку и Еревана

    Эрдоган: Прогресс в отношениях Баку и Еревана будет способствовать миру в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность усилий по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном и выразил поддержку.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы. В заявлении администрации Эрдогана говорится, что он подчеркнул значимость достигнутого прогресса на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, назвав это позитивным шагом для всего региона.

    Президент Турции отметил, что создание устойчивого мира и стабильности будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Кроме того, Эрдоган заверил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку процессу достижения этих целей.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о ключевой роли России в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    7 августа 2025, 17:30 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей

    Политолог Гаспарян: Передачей Зангезурского коридора Пашинян подпишет капитуляцию

    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    @ Alexander Kryazhev/RIA Novosti/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер Армении Никол Пашинян своим решением подписать меморандум с Азербайджаном, куда войдет передача Зангезурского коридора, ставит под удар будущее страны. Это можно расценивать как предательство Армении и ее народа, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что меморандум между Ереваном и Баку может быть подписан в Белом доме уже в ближайшую пятницу.

    «Подписание этого документа – проявление силовой дипломатии: Баку, как победитель, диктует условия Еревану. Судя по всему, основное внимание в меморандуме будет уделено передаче Зангезурского коридора, что прямо противоречит интересам армянского народа. Однако для Никола Пашиняна эти факторы, судя по всему, не являются приоритетными», – заявил эксперт.

    «Нетрудно представить реакцию жителей этих территорий после тридцатилетнего конфликта с Азербайджаном. При этом Пашинян готов уступить Зангезурский коридор без референдума и даже без элементарного учета общественного мнения», – добавил он.

    Гаспарян также высказал предположение о возможных скрытых мотивах премьер-министра: «У меня есть серьезные основания полагать, что Запад гарантировал Пашиняну и его семье безопасность и финансовую стабильность после ухода с поста. В этой связи местным правоохранительным органам стоило бы проверить его действия на предмет государственной измены».

    Эксперт обратил внимание на то, что подготовка документа о контроле над коридором велась долгое время, хотя сам Пашинян отрицал это: «Это еще одно доказательство его намеренного введения общества в заблуждение. Кстати, ранее он уже пытался изменить устав Армянской апостольской церкви, которой более 1500 лет. Так что пренебрежение историческими интересами народа для него не ново».

    По словам политолога, Трамп и Алиев урегулируют конфликт на условиях Азербайджана, а Пашинян соглашается на все. «Американский лидер стремится закрепить за собой имидж «миротворца», особенно на фоне отсутствия прогресса по Украине и Ближнему Востоку. А в Закавказье ему проще удовлетворить требования Баку», – считает эксперт.

    Гаспарян также напомнил, что Пашинян находится в отпуске с 28 июля по 15 августа: «Это неудивительно – вся его политическая карьера построена на подобных маневрах. Вероятно, западные партнеры обеспечили ему «страховку» на случай обострения ситуации после подписания меморандума, чтобы он мог отступить, если потребуется».

    «Как и в прошлых случаях, Пашинян представит этот шаг как «движение к миру», а унизительное соглашение – как «новые возможности». Он и его партия «Гражданский договор» наверняка попытаются оправдать капитуляцию громкими заявлениями о дружбе и процветании – лишь бы сохранить власть», – предположил аналитик.

    «Кроме того, подписание меморандума не только ведет к геополитической изоляции Армении, но и угрожает отношениям с Ираном, который категорически против передачи Зангезурского коридора», – подчеркнул он.

    В заключение Гаспарян добавил, что по его данным, в конце августа планируются провокационные акции сторонников Пашиняна у российской военной базы в Гюмри. «Это можно расценить как пробный шар перед реализацией меморандума. Похоже, Пашинян сознательно лишает Армению будущего, превращая ее в заложника воинствующих соседей. Фактически он готов «утилизировать» страну, и если он поставит свою подпись в Вашингтоне, то выкрутиться из этого положения Армения уже не сможет», – подчеркнул политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники. По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны Зангезурского коридора может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления затем военной базы США.

    8 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах

    Турция остановила движение судов в Дарданеллах из-за природных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время масштабных природных пожаров в турецкой провинции Чанаккале движение судов через Дарданеллы было полностью остановлено в обе стороны.

    Движение судов в проливе Дарданеллы временно прекращено в обоих направлениях из-за природных пожаров в Турции, передает ТАСС. В сообщении департамента по морским вопросам Минтранса Турции говорится: «Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале».

    По информации агентства IHA, один из наиболее опасных пожаров возник в окрестностях населенного пункта Сарыджаели. Огонь быстро распространился по сельхозугодьям и подошел вплотную к населенному пункту под воздействием сильного ветра.

    Пожар тушат как с земли, так и с воздуха. Дым распространился на всю акваторию пролива, что существенно осложняет видимость и создает угрозу для навигации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция остановила проход судов по проливу Дарданеллы с севера на юг из-за лесных пожаров.

    На юге Кипра в результате разрушительного пожара погибли два человека, а ущерб оценивается до 100 млн евро.

    В Стамбуле власти запретили продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября на фоне угрозы новых возгораний.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    7 августа 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог Данилин: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа

    Политолог: Действия Пашиняна похожи на сдачу интересов Армении и ее народа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Николом Пашиняном интересов своей страны и ее народа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее сообщалось о подготовке подписания в Белом доме армяно-азербайджанского соглашения о взаимопонимании.

    «Действия Пашиняна очень похожи на окончательную сдачу интересов Армении и ее народа в обмен на личные гарантии себе и своей семье. Политику могли пообещать, что после прекращения деятельности на посту премьера он сможет без проблем уехать в США или одну из стран ЕС», – допустил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Аналитик предположил, что в документе, среди прочего, будет оговорено решение спора по Зангезурскому коридору. Причем в соглашении даже может участвовать некая американская фирма, аффилированная с кем-то из команды Трампа. «При таком сценарии от Армении будет отторгнута еще часть территории, а Азербайджан получит прямое сообщение с Турцией и Нахичеванью», – допустил он.

    На этом фоне аналитик не исключил, что у армянского премьера есть и финансовые интересы в будущих совместных проектах с Баку. «Армения же в итоге может быть отрезана от своих партнеров, например, от Ирана, и станет еще более открыта для противников», – указал спикер.

    Собеседник напомнил, что ранее официальный Ереван опровергал намерение заключить соглашение с Баку и клеймил всех, кто предполагал такое развитие событий. «А сейчас все, по сути, поставлены перед фактом будущего подписания меморандума. Судя по всему, они готовили этот документ довольно долго, не меньше года», – предположил политолог.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Вашингтоне Азербайджан и Армения подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут провозглашены обязательства по достижению двустороннего мира, пишет Middle East Eye со ссылкой на региональные источники.

    По их словам, американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме для церемонии подписания.

    В статье оговаривается, что политики могу подписать «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения, что даст Трампу повод говорить о своей причастности к дипломатическому урегулированию ситуации в регионе.

    Издание Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома также сообщает, что Алиев и Пашинян в пятницу прибудут на встречу с Трампом.

    В прошлом месяце Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, после которой азербайджанский лидер заявил, что обе страны могут в течение нескольких месяцев завершить работу над текстом соглашения или, по крайней мере, над его основными принципами, а затем парафировать их.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК, что подготовит почву для появления здесь военной базы США.

    8 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Когда президент США Дональд Трамп встретит лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме в пятницу, кульминацией встречи станет подписание рамочного мирного соглашения, которое включает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, передает Reuters.

    «Мирное соглашение может преобразить Южный Кавказ – энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересеченный нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами», – передает Reuters со ссылкой на близкие к переговорам источники.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединятся к Трампу в Белом доме для переговоров и церемонии подписания, сообщили американские официальные лица.

    Они подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давно назревшей транзитной проблемы, добавили информаторы агентства.

    Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с Нахичеванью, азербайджанским анклавом, граничащим с союзником Баку – Турцией.

    «Согласно тщательно согласованным документам, которые политики подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» и известен под аббревиатурой TRIPP», – заявили источники.

    Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

    «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия»,  – заявил один из источников.

    Лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1992 году является сопредседателем Франции, России и США для посредничества в урегулировании конфликта.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    9 августа 2025, 11:49 • Новости дня
    Пашинян заявил о возможных инвестициях России в железную дорогу

    Пашинян сообщил о потенциальном участии России в восстановлении ж/д сообщения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Армении допускают, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Россия может проявить интерес к инвестированию в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном, передает РИА «Новости».

    Пашинян отметил, что сейчас железные дороги Армении управляются дочерней компанией РЖД и не исключил заинтересованности российской стороны в восстановлении направлений Иджеван – Раздан и Иджеван – Газах. «Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», – подчеркнул он.

    Пашинян также подчеркнул, что проект может стать возможностью для начала экономических контактов между Ираном и США, а также Россией и Соединенными Штатами. В этом контексте он напомнил, что иранская компания занимается строительством автодороги в Армении в рамках инициативы «Север – Юг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Дональд Трамп также объявил о договоренности Армении и Азербайджана прекратить боевые действия навсегда и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    8 августа 2025, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    @ Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме объявил о договоренности Азербайджана и Армении взять на себя обязательства прекратить в регионе боевые действия навсегда, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    «Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

    Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

    Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

    «Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», –  приводит ABC News заявление Трампа.

    Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

    «Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп. По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии личной безопасности. При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в США капитулировать перед Азербайджаном.

    8 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации был направлен Роспотребнадзором в Министерство здравоохранения Турции.

    Поводом послужила информация о массовом пищевом отравлении среди российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в городе Аланья, передает ТАСС. Первые жалобы были зафиксированы еще в июле, а число пострадавших достигло нескольких десятков.

    «В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – заявили в Роспотребнадзоре.

    Ранее власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

    В июне в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.

    Кроме того, на этой неделе одном из пятизвездочных отелей Варадеро на Кубе у российских туристов после ужина с морепродуктами резко ухудшилось самочувствие

    7 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    Член СПЧ: Алиеву нужны армянские земли, а Пашиняну – капитал

    Член СПЧ Ахмедова: Алиеву нужны армянские земли, а Пашиняну – капитал

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящей встрече в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности, считает член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    В своем Telegram-канале Ахмедова напомнила, что завтра в Вашингтоне пройдет встреча между Алиевым и Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа. Она отметила, что жители Армении до последнего не знал о планируемой встрече, поскольку Пашинян официально в отпуске, и Баку стал источником информации о предстоящем событии.

    По мнению Ахмедовой, Алиев рассчитывает получить контроль над Зангезурским коридором, а Пашинян заинтересован в личных гарантиях безопасности и возможном финансовом вознаграждении. «Гарантии и деньги – это все, что Пашиняну нужно», – считает она. По ее словам, ключевые интересы сторон разнятся – «Алиеву нужны армянские земли, а Пашиняну – личный капитал». Ахмедова полагает, что «армянам никто не даст гарантий, и они окажутся под контролем Алиева». «И в какой-то момент Азербайджан при поддержке Турции нападет на Армению», – высказала опасение член СПЧ.

    Эксперт прогнозирует, что открытие Зангезурского коридора приведет к его охране турецкими силами, а это приблизит инфраструктуру НАТО к российским границам.

    Ранее в испанские СМИ заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора.

    Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что после подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Пашиняном интересов своей страны и ее народа.

    9 августа 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном
    Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп после подписания трехстороннего соглашения с представителями Армении и Азербайджана в Белом доме заявил, что теперь США смогут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, так как прежние ограничения на это более не действительны.

    Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что существующие ограничения на сотрудничество в области обороны между Соединенными Штатами и Азербайджаном снимаются, назвав этот шаг «важным шагом», передает телеканал CNBC.

    Кроме того, в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились навсегда прекратить вражду.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    9 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана

    МИД: Нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при важной роли России

    Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешний этап нормализации отношений между Баку и Ереваном начался при центральной роли России, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Нынешний этап нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России с принятием трехстороннего заявления на высшем уровне 9 ноября 2020 года, сообщается в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, российский миротворческий контингент, размещенный в регионе после подписания соглашения, «внес незаменимый вклад в стабилизацию обстановки». Она отдельно подчеркнула: «Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга».

    Москва позитивно оценила прошедшую в США встречу лидеров двух закавказских стран при посредничестве американской стороны. Захарова выразила надежду на то, что этот шаг поможет продвижению мирной повестки дня и укреплению региональной безопасности. Российская сторона, по ее словам, последовательно поддерживает любые усилия, способствующие укреплению мира на Южном Кавказе.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    НАТО выразил готовность сотрудничать с Арменией и Азербайджаном после подписания ими совместной декларации.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь могут сотрудничать с Азербайджаном в военной сфере, поскольку прежние ограничения отменены.

    Политолог Армен Гаспарян заявил, что Пашинян выдает поражение Армении за триумф.

    7 августа 2025, 14:28 • Новости дня
    Алиев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Пашиняном

    Глава Азербайджана Алиев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Пашиняном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Дональда Трампа прилетел в Вашингтон, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.

    Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом по приглашению Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Президент Азербайджана был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    Ожидается встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. По данным американских СМИ, на повестке может стоять подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Армянское правительство ранее подтвердило подготовку трехсторонней встречи в американской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили, что подписание меморандума между Баку и Ереваном может привести к потере Арменией части территорий и изоляции от Ирана.

    Лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.

    9 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

    Пашинян сообщил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания соответствующих документов в Вашингтоне.

    Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в Вашингтоне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции, передает ТАСС.

    По его словам, это событие является историческим, а война между странами завершилась, уступив место миру на основе суверенитета и территориальной целостности обоих государств.

    Пашинян отметил: «То, что произошло сегодня, – историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир. Сегодня мы можем сказать, что мир установился, и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности наших стран».

    Кроме того, Пашинян сообщил, что процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, и напомнил о необходимости восстановления границ советского времени.

    Он указал, что некоторые территории должны быть возвращены соответствующим странам, чтобы обеспечить соответствие современным границам Армении и Азербайджана их границам в советский период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Азербайджаном и Арменией прекратить боевые действия и уважать суверенитет друг друга.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Азербайджан получит возможность открыть маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. Баку также получит ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 22:23 • Новости дня
    Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

    Премьер Армении Пашинян прибыл на переговоры с Трампом и Алиевым в Вашингтон

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Белый дом, где его у главного входа лично встретил президент США Дональд Трамп.

    Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    Прямую трансляцию визита ведет пресс-служба армянского правительства на официальных страницах в соцсетях. Дональд Трамп лично встретил Пашиняна у входа в Белый дом.

    В рамках визита запланированы двусторонние переговоры между Пашиняном и Трампом, а также трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметили в пресс-службе правительства Армении, встречи направлены на содействие миру, процветанию и развитию экономического сотрудничества в регионе.

    Газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что в ходе переговоров стороны могут объявить о заключении мирного соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.

    Сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.

    Политолог Армен Гаспарян заявил, что передачей Зангезурского коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишет капитуляцию.

    7 августа 2025, 13:46 • Новости дня
    В аварии в Турции пострадали шестеро россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Караман в Турции микроавтобус с туристами из России перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, пострадали восемь человек, пишут турецкие СМИ.

    На дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший российских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TurizmNews.

    После удара микроавтобус потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся. На место происшествия прибыли медицинские и полицейские бригады. Все пострадавшие были доставлены в учебно-исследовательский госпиталь Караман машинами скорой помощи.

    Один из российских туристов, Е.М., получил тяжелые травмы, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Группа следовала на фестиваль в Каппадокию и выехала из Антальи. По факту аварии начато расследование, причины ДТП устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле автобус с российскими туристами столкнулся с дорожным ограждением в турецком районе Сиде. В результате аварии пассажиры не получили серьезных травм.

    В апреле сообщалось, что после аварии туристического автобуса в Анталье в больницы попали 17 граждан России.

    8 августа 2025, 03:37 • Новости дня
    Трамп пообещал помирить в Белом доме Армению и Азербайджан

    Трамп анонсировал мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в пятницу намерен в Белом доме провести церемонию подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном вместе с лидерами этих стран.

    Как написал Трамп в соцсети Truth Social, 8 августа в Белом доме состоится «мирный саммит» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    «Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян вместе со мной в Белом доме проведут официальную церемонию подписания мирового соглашения (Peace Signing Ceremony – в оригинале)», – написал американский президент.

    Это соглашение является одним из самых значительных внешнеполитических достижений Трампа на сегодняшний день и может помочь положить конец одному из самых продолжительных конфликтов в мире. Для Трампа, который назвал пятничную встречу «историческим мирным саммитом», это еще один шанс  представить себя главным миротворцем, пишет портал Axios.

    Ранее он заявлял о дипломатических прорывах между Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, несмотря на то, что мир на Украине и в Газе остается недостижимым.

    «Соглашение, которое может быть заключено при посредничестве США, призвано обеспечить мир, но также оно имеет значительную экономическую составляющую. Армения согласилась провести через свою территорию коридор протяженностью 43,5 км, который будет разработан США и назван «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», соединяющий большую часть Азербайджана с небольшим азербайджанским анклавом на границе с Турцией», –  говорится в материале.

    Коридор позволит людям и товарам перемещаться между Турцией и Азербайджаном и далее в Центральную Азию, минуя Иран или Россию. В настоящее время это невозможно, поскольку армяно-азербайджанская граница закрыта и сильно укреплена, поясняет портал Axios.

    Иран выступает категорически против этого проекта, Россия также раскритиковала его, в то время как Турция категорически за это.

    «Разрешив этот вопрос, американцы получат выгоду в виде миллиардов долларов от новой торговли ежегодно. Россия, Иран и Китай теряют влияние в той части мира, которую они считали своей территорией. Армения отказалась от своих давних возражений против коридора во время переговоров с США», – отмечено в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, узнало Reuters.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

