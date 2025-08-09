Стало известно о планах беглой белорусской оппозиции ослабить ОДКБ

Боевики белорусской оппозиции решили подрывать союзные связи в ОДКБ и СНГ

Tекст: Вера Басилая

Новое «боевое крыло» выехавшей за рубеж белорусской оппозиции планирует сосредоточиться на дискредитации союзных структур, в том числе Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ. Источник в рядах оппозиции сообщил, что одной из задач станет проведение информационных атак, направленных на подрыв доверия к этим союзам и стратегическим партнерствам.Как передает РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что реструктуризация «боевого крыла» проводится из-за накопившихся организационных ошибок и необходимости соответствовать современным реалиям. Оппозиционеры намерены увеличить воздействие на приграничные регионы Белоруссии, чтобы ослабить влияние местных властей и снизить доверие населения.

Также источник подчеркнул: «Объединенный переходный кабинет» (признано в Белоруссии террористической организацией) планирует усилить киберкомпонент своей деятельности, использовать инструменты работы через третьи страны и частные военные структуры для достижения своих целей.

Ранее сообщалось, что в Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории.

В Варшаве готовится закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

Временный поверенный в делах Польши был вызван в МИД Белоруссии из-за подготовки провокационного мероприятия в Варшаве при поддержке белорусской эмиграции.