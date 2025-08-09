  • Новость часаБелоусов проверил военные объекты Балтийского флота в Калининграде
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Аляска как первый шаг

    Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    9 августа 2025, 15:27 • Новости дня

    Стало известно о планах беглой белорусской оппозиции ослабить ОДКБ

    Боевики белорусской оппозиции решили подрывать союзные связи в ОДКБ и СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    «Боевое крыло» белорусской оппозиции намерено усилить информационные атаки на союзные объединения с Россией и усилить кибердействия через третьи страны, сообщил источник в рядах белорусской оппозиции.

    Новое «боевое крыло» выехавшей за рубеж белорусской оппозиции планирует сосредоточиться на дискредитации союзных структур, в том числе Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ. Источник в рядах оппозиции сообщил, что одной из задач станет проведение информационных атак, направленных на подрыв доверия к этим союзам и стратегическим партнерствам.Как передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что реструктуризация «боевого крыла» проводится из-за накопившихся организационных ошибок и необходимости соответствовать современным реалиям. Оппозиционеры намерены увеличить воздействие на приграничные регионы Белоруссии, чтобы ослабить влияние местных властей и снизить доверие населения.

    Также источник подчеркнул: «Объединенный переходный кабинет» (признано в Белоруссии террористической организацией) планирует усилить киберкомпонент своей деятельности, использовать инструменты работы через третьи страны и частные военные структуры для достижения своих целей.

    Ранее сообщалось, что в Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории.

    В Варшаве готовится закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

    Временный поверенный в делах Польши был вызван в МИД Белоруссии из-за подготовки провокационного мероприятия в Варшаве при поддержке белорусской эмиграции.

    7 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник», сообщил источник в оппозиции.

    Конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам Варшавы запланированы на 9-10 августа, передает РИА «Новости».

    Собеседник указал, что на закрытую часть конференции приглашены представители СБУ, ГУР Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.

    По его словам, ключевой темой будет координация усилий для противодействия планам по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии. Особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между спецслужбами и эмигрантскими группами для срыва этих намерений властей Белоруссии и России.

    До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.

    Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию закроется до конца года.

    8 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами

    Лукашенко заявил о возможности побега Зеленского с Украины

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Зеленский может покинуть Украину, а для большинства граждан такой возможности нет.

    Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.

    Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

    Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    7 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Политолог Шеслер объяснила, как Киев и Варшава и попытаются помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад и Киев попытаются раскачать белорусское общество акциями протеста и даже проведением диверсий, чтобы предотвратить размещение «Орешника» в республике. Но это лишь убедит белорусов в необходимости укрепления сотрудничества с Россией, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось о планах СБУ, ГУР и польских спецслужб помешать размещению новой российской ракеты в Белоруссии.

    «ГУР и СБУ являются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    «Сейчас же Запад расценивает «Орешник» как серьезную угрозу для своих интересов. Так называемая партия войны в ЕС хочет видеть Россию обезоруженной, ослабленной из-за украинского кризиса. Рост безопасности Союзного государства в планы противников никак не вписывается», – подчеркнула спикер.

    Именно поэтому аналитик связала готовящееся в Варшаве мероприятие с участием ГУР, СБУ и польской разведки с отказом России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. «Любой шаг Москвы в этом направлении ведет к росту оборонного потенциала Союзного государства. Потому Запад и Киев пытаются отвечать на них своими деструктивными решениями», – отметила эксперт.

    «Киев и Варшава попытаются раскачать общество в Белоруссии, организовать силовые акции, желательно с жертвами, а также будут нагнетать обстановку в соцсетях. Но большая часть белорусов мыслит трезво, понимая, что безопасность их страны во многом строится на военном и политическом сотрудничестве с Россией. Потому у внутреннего протеста крайне мало шансов на успех», – продолжила она.

    «Ставка же на эмигрантские группы может привести лишь к организации скромных пикетов у посольств Белоруссии и маршей с флагами в ряде стран Европы. Их будут представлять как истинное лицо белорусского общества, что, конечно, выглядит несколько комично. И, очевидно, что никаких последствий эти выступления иметь не могут», – детализировала эксперт.

    «Я даже допускаю, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией запланируют совсем экстремальные варианты – например, диверсии против гражданских и, по возможности, военных объектов. Но это лишь усилит убеждение белорусов в необходимости укрепления совместного с Россией контура безопасности», – заключила Шеслер.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в белорусской оппозиции сообщило о планах СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки воспрепятствование размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Отмечатся, что в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также марша по центральным улицам города.

    Сообщение появилось вскоре после заявления Москвы о том, что Россия «более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин рассказал СМИ о скором размещении «Орешника» в Белоруссии. «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций, и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – сказал Путин.

    8 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории, сообщил источник в оппозиции Белоруссии.

    Встреча пройдет во время акции «Новая Беларусь» и марша по центральным улицам польской столицы 9-10 августа, сообщил собеседник РИА «Новости».

    На закрытую часть конференции пригласили представителей польских силовых структур, в частности, Службы военной разведки Польши и Агентства разведки. К обсуждению были также привлечены украинские спецслужбы, включая СБУ и главное управление разведки Минобороны Украины.

    Собеседник агентства отметил, что целью обсуждения стали провокации для срыва учений, намеченных на 2025 год.

    Ранее источник сообщал, что в Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

    Между тем в конце июля в рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию прибыл первый эшелон российских военных и техники.

    8 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной

    Лукашенко: При разумных переговорах Россия и Украина никогда не будут воевать

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    По его словам, ключом к исключению военного противостояния служит достижение договоренностей, основанных на взаимных уступках и компромиссе, передает ТАСС.

    «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России – на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», – сказал белорусский лидер в интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле.

    6 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинский кабмин одобрил денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Украины поддержало законопроект о выходе из ряда соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, включая договоренности по энергетике и торговле.

    Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

    В список вошли соглашение между Украиной и Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского газа на Украину от 2001 года, а также кредитное соглашение для достройки украинских АЭС от 2002 года.

    Также прекращается действие протокола между украинским и белорусским правительствами о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

    Из договоров в рамках СНГ Украина выходит из соглашения о сотрудничестве в изучении минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предотвращению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о передаче образцов наркотических средств и их прекурсоров от 2011 года, а также из соглашения о поддержке развития производственной кооперации от 1993 года.

    Ранее Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни. До этого Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.

    8 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Лукашенко отказался баллотироваться на новый президентский срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность выдвижения своей кандидатуры на очередной срок, ссылаясь на возраст.

    В интервью журналу Time Лукашенко заявил, что не планирует участвовать в будущих президентских выборах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит», – сказал он.

    Ранее Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений. Он опроверг слухи о передаче власти сыну Николаю.

    8 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко высказался о будущем преемнике на посту президента

    Лукашенко пожелал Белоруссии преемника с вменяемой политикой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений.

    В интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный», Лукашенко сообщил о своих взглядах на будущее Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, он хотел бы, чтобы после него страной руководил «вменяемый, нормальный человек», который сможет эволюционно развивать государство.

    Лукашенко допустил, что новая власть может проводить несколько иную политику, однако призвал не ломать существующую систему. «Только сразу пускай ничего не ломает, а [делает] так, как я делал: опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал бы страну. Чтоб не было революционной ломки», – заявил президент.

    Ранее Лукашенко пообещал мирную передачу власти новому поколению.

    6 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Анонсированы учения в формате ОДКБ в Белоруссии

    Минобороны Белоруссии: Учения в формате ОДКБ пройдут в республике в сентябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Белоруссии в начале сентября запланирована серия учений в формате ОДКБ, сообщило Минобороны республики.

    По информации ведомства, пройдут маневры с Коллективными силами оперативного реагирования под названием «Взаимодействие-2025», а также с силами и средствами разведки под кодовым наименованием «Поиск-2025» и подразделениями материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025», передает ТАСС.

    Первый воинский контингент участников для подготовки и участия в учениях уже прибыл в среду в Белоруссию, уточнили в оборонном ведомстве.

    Ранее первый эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения «Запад-2025».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что совместные учения «Запад-2025» станут важной проверкой для выпускников военных вузов Белоруссии и России.

    7 августа 2025, 12:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил об опасениях из-за агрессии Польши и стран Балтии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил тревогу по поводу возрастающего давления со стороны Польши и стран Балтии на страну, подчеркнув значимость работы КГБ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой Польши и Балтии в отношении республики, передает ТАСС.

    Он отметил, что давление осуществляется по всем направлениям, а больше всего его ощущают специальные службы. «Но больше всего – с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи: Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы, я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока», – заявил Лукашенко.

    Как сообщает БелТА, глава государства проводит совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности. Он подчеркнул, что мероприятие связано не только с внутренней ситуацией, но и с внешними вызовами. Ранее председатель КГБ Иван Тертель предлагал усовершенствовать работу ведомства. Основной доклад на совещании представил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

    В обсуждении приняли участие председатель КГБ, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик. Лукашенко выразил надежду на объективное обсуждение и выработку соответствующих решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временный поверенный в делах Польши был вызван в МИД Белоруссии из-за подготовки провокационного мероприятия в Варшаве при поддержке белорусской эмиграции. Александр Лукашенко предложил западным странам забрать несколько тысяч осужденных белорусских граждан. В Польше распустили комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на безопасность страны.

    8 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Лукашенко опроверг слухи о передаче власти сыну Николаю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает сына Николая своим преемником, и просил не связывать его имя с будущим руководством страны.

    «Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», – отметил Лукашенко в интервью журналу Time, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Николай проявляет самостоятельность в суждениях и иногда придерживается оппозиционной точки зрения, хотя поддерживает многие действия отца и хорошо разбирается в политике. Лукашенко подчеркнул, что не видит сына в большой политике и просит не приписывать ему такие амбиции.

    Ранее Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений.

    8 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Лукашенко заявил о невозможности поражения России на Украине

    Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    О невозможности поражения России на Украине заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, передает ТАСС.

    «Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», – заявил он.

    Лукашенко отметил, что Россия располагает самым крупным арсеналом ядерного оружия в мире. В своем выступлении он подчеркнул: «Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас».

    Лукашенко также подтвердил готовность организовать переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он предложил провести такую встречу в Минске, Стамбуле или Женеве, определив, что первый день будет посвящен американо-российским отношениям, а на второй день к обсуждению пригласят других лидеров.

    Лукашенко выразил уверенность, что Путин и Трамп будут заинтересованы во встрече в белорусской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, но подробности беседы неизвестны. Александр Лукашенко ранее заявил о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    8 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукашенко объяснил, почему остался у власти

    Лукашенко заявил, что был вынужден остаться у власти, чтобы не стать предателем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел выдвигаться на пост президента на предыдущих выборах, но пришлось участвовать в них, чтобы не дать повода обвинять себя в бегстве или предательстве.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в интервью журналу Time, что собирался завершить президентскую карьеру на предыдущих выборах, но был вынужден остаться у власти, чтобы не дать повода считать себя предателем или беглецом, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на осознание поддержки со стороны общества, ему пришлось остаться из-за опасений, что появятся слухи об его уходе или предательстве. Лукашенко отметил, что продолжает исполнять свои обязанности с максимальной отдачей и честно признается в принятом решении.

    Александр Лукашенко ранее исключил возможность выдвижения своей кандидатуры на очередной срок, сославшись на возраст.

    Лукашенко выразил желание видеть на посту президента республики вменяемого преемника, который продолжит развивать страну без резких изменений.

    Он заявил, что не считает своего сына Николая преемником и просил не связывать его имя с будущим руководством страны.

    Лукашенко также пообещал мирную передачу власти новому поколению.

    8 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин рассказал Лукашенко о контактах с США по украинскому кризису

    Кремль: Путин рассказал Лукашенко о контактах с США по украинскому кризису

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону результаты недавних контактов России и США, уделив особое внимание перспективам урегулирования украинского кризиса, сообщили в Кремле.

    В рамках беседы российский лидер подробно рассказал своему белорусскому коллеге о текущих контактах России с Соединенными Штатами с акцентом на итоги состоявшейся 6 августа беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Белоруссии поблагодарил Путина за предоставленную информацию и высоко оценил российские усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Украине. Лукашенко также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время его недавнего рабочего визита в Россию.

    В ходе разговора лидеры двух стран обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки дня.

    В начале августа Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам.

    8 августа 2025, 12:59 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал употреблять рапсовое масло

    Лидер Белоруссии Лукашенко рассказал о пользе рапсового масла

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил благоприятное влияние рапсового масла на организм и дал рекомендации по его включению в рацион.

    Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области подчеркнул пользу рапсового масла для здоровья, передает ТАСС.

    Глава государства заявил: «Очень хорошая штука. Хочешь быть здоровым – надо использовать это масло».

    Лукашенко посоветовал жителям чаще включать рапсовое масло в свой рацион.

    Ранее во время визита он поинтересовался у специалистов ситуацией с выращиванием озимого рапса и поручил сохранить урожай на уровне прошлого года – не менее 1 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эндокринолог Чуракина назвала топ-5 растительных масел для здоровья.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о вреде частого употребления картофеля.

