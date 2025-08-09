Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
При взрыве дрона ВСУ в Белгородской области погиб 19-летний парень
В результате взрыва беспилотника в Борисовке погиб 19-летний житель, еще один мужчина получил ранения ноги и баротравму, уточнили врачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дрон Вооруженных сил Украины сдетонировал в поселке Борисовка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале Гладков. В результате взрыва серьезно пострадали двое мирных жителей.
По словам Гладкова, 19-летний парень был доставлен в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии. «Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все принятые меры, спасти парня не удалось», – написал Гладков.
Второй пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно. У него диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.
Утром в субботу жительница Белгородской области погибла после сброса снаряда с БПЛА ВСУ на дом.
Мотоциклист в Белгородской области погиб после атаки FPV-дрона ВСУ.