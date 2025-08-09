Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
Бойцы «Южной» группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку
Серия ударов российских БПЛА и артиллерии помешала украинским силам перебросить резервы и вооружение к частям под Константиновкой после их отступления от Часова Яра.
Подразделения «Южной» группировки войск ВС России сорвали попытки украинских войск доставить резервы и пополнение в район Константиновки, передает РИА «Новости». По информации пресс-центра группировки, точными ударами дронов уничтожены автомобильная техника и вооружение противника, а также живая сила.
По данным за минувшие сутки, операторы БПЛА уничтожили не менее пяти единиц автомобильного транспорта и более десяти военнослужащих ВСУ. В частности, расчет БПЛА бригады «Волки» добровольческого корпуса уничтожил вражеский пикап с живой силой на константиновском направлении.
Кроме того, комбинированным огнем артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии уничтожено три пикапа ВСУ северо-западнее Часова Яра.
Ранее стало известно,что украинские военные начали активно создавать фортификации и устанавливать мины на участке фронта северо-западнее Соледара и западнее Часового Яра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО.