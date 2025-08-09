Tекст: Евгения Караваева

Подразделения «Южной» группировки войск ВС России сорвали попытки украинских войск доставить резервы и пополнение в район Константиновки, передает РИА «Новости». По информации пресс-центра группировки, точными ударами дронов уничтожены автомобильная техника и вооружение противника, а также живая сила.

По данным за минувшие сутки, операторы БПЛА уничтожили не менее пяти единиц автомобильного транспорта и более десяти военнослужащих ВСУ. В частности, расчет БПЛА бригады «Волки» добровольческого корпуса уничтожил вражеский пикап с живой силой на константиновском направлении.

Кроме того, комбинированным огнем артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии уничтожено три пикапа ВСУ северо-западнее Часова Яра.

Ранее стало известно,что украинские военные начали активно создавать фортификации и устанавливать мины на участке фронта северо-западнее Соледара и западнее Часового Яра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО.