Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения в саратовском аэропорту Гагарин
По сообщению представителя Росавиации, в саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения полетов, о чем он написал в Telegram-канале.
«Саратов, Гагарин: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в четверг, аэропорт Калуги приостановил прием и отправку воздушных судов из соображений безопасности.