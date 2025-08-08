Росавиация ввела временные ограничения в саратовском аэропорту Гагарин

Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

«Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.