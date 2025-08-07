В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
В Черкассах мужчина открыл стрельбу внутри ресторана McDonald's
В центре города Черкассы на Украине вооруженный мужчина открыл огонь в помещении McDonald's, сообщили в областной полиции в четверг.
Неизвестный мужчина с оружием зашел в заведение McDonald's и начал стрельбу, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, спецназ и медицинские бригады, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Все посетители и персонал были эвакуированы из здания.
Ранее призывник в городе Черкассы в ходе военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения, сообщили в Черкасском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
До этого в Полтавской области все ТЦК перевели в другие здания из-за угроз новых ударов.
В конце июля в Харькове сотрудники территориального центра комплектования и полиции напали на пожилую пару, чьего сына с диагнозом ДЦП мобилизовали.