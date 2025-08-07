Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Комбриги ВСУ бросили раненых после ударов ВКС в Днепропетровской области
Командование 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Днепропетровской области не стало организовывать эвакуацию раненых после ударов ФАБ по позициям в трех селах.
Командиры 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались эвакуировать военнослужащих, получивших ранения в результате ударов авиационными бомбами в Днепропетровской области, передает ТАСС.
В силовых структурах сообщили, что раненые остались на местах ударов в селах Сосновка, Орестополь и Алексеевка. В сообщении отмечается: «Раненные в селах Сосновка, Орестополь и Алексеевка солдаты заградотрядов Нацгвардии и 31-й бригады противника так и остались на местах ударов, их командование отказалось от эвакуации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары ФАБ по позициям батальонов Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.