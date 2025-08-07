Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
В Днепропетровской области авиационные удары привели к уничтожению нескольких батальонов одной из механизированных бригад противника во время их отступления через три населенных пункта.
Российские военные применили фугасные авиационные бомбы против нескольких батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Силовики сообщили: «За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника».
Согласно данным силовых структур, украинские военнослужащие были ликвидированы в момент отступления из разных населенных пунктов региона. Сначала бойцы ВСУ покинули Январское, затем переместились в Новоселовку, а позже оказались в Сосновке, где также попали под удары российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ. ВКС России также нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в этих регионах. Кимаковский сообщил об уничтожении взвода ВСУ в Днепропетровской области ударом ФАБ.