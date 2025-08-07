Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Прокуратура Южной Кореи добилась ордера на арест супруги экс-президента
Прокуратура Южной Кореи добилась ордера на арест супруги экс-президента Ким Гон Хи
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи стала фигурантом дела о коррупции и манипулировании акциями, вместе с ней расследуют 16 пунктов обвинения, сообщили представители спецпрокурора.
Группа специального прокурора Мин Чжун Ги подала заявление на выдачу ордера на арест против бывшей первой леди Ким Гон Хи, передает ТАСС. Представители правоохранительных органов сообщили: «Информируем, что сегодня было подано заявление на ордер на арест в отношении госпожи Ким Гон Хи» и пообещали раскрыть детали позднее.
Ранее Ким Гон Хи прошла допрос у спецпрокурора. До этого супруги глав государства не привлекались к допросу в статусе подозреваемых. Экс-президент Юн Сок Ель уже находится в СИЗО с июля.
В числе 16 обвинений против Ким Гон Хи фигурируют подозрения в махинациях с ценными бумагами компании Deutsch Motors, получении дорогостоящих подарков, а также вмешательстве в отбор кандидатов в парламент. Особое внимание вызвал эпизод с акциями Sambu Construction, когда менеджмент фирмы, по версии следствия, распространил слухи о будущих крупных зарубежных контрактах, что спровоцировало резкий рост стоимости акций и принесло прибыль владельцам.
Весной и летом 2023 года, когда супруги посещали Украину, компания Sambu Construction участвовала в форуме по восстановлению страны. Бывший глава инвестиционной фирмы Ли Чжон Хо советовал своим знакомым обратить внимание на акции Sambu Construction, фигурируя и в деле Deutsch Motors.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейские власти потребовали содействия в аресте Юн Сок Еля. Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю, за отставку которого проголосовали 204 депутата. Прокуратура Южной Кореи провела обыск в квартире экс-президента Юн Сок Еля и его жены.