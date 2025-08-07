Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Восточная группировка уничтожила девять станций Starlink и 12 БПЛА ВСУ
За минувшие сутки на Украине были уничтожены девять станций спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками, принадлежащих ВСУ, в зоне ответственности группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
По его словам, потери ВСУ за сутки составили девять станций спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности Восточной группировки войск, передает ТАСС. Как сообщил Яковлев, противник потерял более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Великомихайловка, Искра, Тимировка, Новониколаевка, Полтавка, Ольговское, Новоивановка и Александроград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. Перебои в работе Starlink произошли по всему миру. Илoн Маск подтвердил сбой в работе Starlink.