IZ: Сотни японцев вышли на протест в Хиросиме против ядерного оружия

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотни человек приняли участие в акции протеста в Хиросиме по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки города, передают «Известия». Демонстранты собрались на площади с баннерами и символикой, выражая призыв к полному отказу от ядерного оружия и прекращению вооруженных конфликтов.

На месте акции дежурили сотрудники местных правоохранительных органов. По другую сторону Парка мира проходила официальная церемония памяти жертв трагедии.

Организаторы митинга подчеркнули, что Хиросима должна стать символом мира и ядерного разоружения. Протестующие также выразили обеспокоенность современными угрозами использования ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире отмечают День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Восьмидесятилетие с момента ядерного удара США по Хиросиме исполняется в 2025 году. Япония во время Второй мировой войны вела собственные атомные разработки, но проект остановился из-за нехватки урана. США не выразили сожаления по поводу атомных бомбардировок японских городов.