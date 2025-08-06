Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
В Киевской области отключили свет после ливня с градом
Сильный дождь с градом вызвал перебои с электричеством в Киевской области
В результате непогоды жители нескольких районов Киевской области остались без электричества, некоторые территории оказались подтоплены.
Отключения электроэнергии начались в Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Обуховском районах Киевской области из-за локальной аварии в электросетях, передает ТАСС со ссылкой на региональное отделение энергохолдинга ДТЭК.
По данным украинских СМИ, ливень накрыл Киевскую область, на отдельных улицах региона прошел град. Сообщается, что один из центральных районов оказался подтоплен из-за интенсивных осадков.
Агентство УНИАН также распространило видео образования пылевого облака и добавило, что «пылевая буря» была зафиксирована в районе столичного Ипподрома.
Ранее Львов частично затопило после выхода реки Зубры из берегов.