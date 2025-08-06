  • Новость часаПесков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена
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    Приговор Гуцул грозит новым расколом Молдавии
    В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике
    Конгресс США вызвал чету Клинтонов по делу Эпштейна
    На МКС начался эксперимент по приготовлению пива в космосе
    Марочко сообщил о начале городских боев в Купянске
    Foreign Policy: Жесткая политика Трампа усиливает влияние России в Арктике
    Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску
    США собрались раньше Китая и России занять лучшую часть Луны
    Гендиректор ФК «Ахмат» сообщил о переговорах с Черчесовым о контракте
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    6 августа 2025, 07:08 • Новости дня

    Юрист Хаминский: Предустановку Max для новых смартфонов введут с сентября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мессенджер Max планируется предустанавливать на все новые смартфоны с начала осени, об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    С 1 сентября 2025 года приложение Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, сказал Хаминский РИА «Новости».

    По его словам, Max сочетает функции мессенджера, интеграцию с государственными сервисами, а также предоставляет доступ к финансовым инструментам через систему быстрых платежей.

    Мессенджер также станет каналом для получения документов на электронную подпись, эти положения закреплены федеральным законом.

    Дополнительными преимуществами Max названы удобный интерфейс, поддержка AI-бота GigaChat, мини-приложения для бизнеса и низкое потребление ресурсов. Его интеграция с госсервисами, по мнению юриста, позволит упростить оплату штрафов, вызов такси и организацию образовательных чатов.

    В то же время, основной критикой в адрес приложения стали риски для конфиденциальности: программа собирает IP-адреса, данные о геолокации и активностях пользователей, а политика Max допускает передачу этих данных государственным органам.

    Как пояснил Хаминский, приложение пока не использует end-to-end шифрование, что делает данные уязвимыми на серверах.

    Юрист считает, что Max займет ведущее место в цифровой экосистеме страны, однако ключевым для успеха станет повышение безопасности и поддержание конкуренции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбер и разработчик мессенджера Max компания VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в Max.

    До этого в Max усилили меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.

    5 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль отреагировал на приговор Гуцул

    Песков назвал приговор Гуцул образцом политического давления в Молдавии

    Кремль отреагировал на приговор Гуцул
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Судебный приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, это давление особенно заметно в ходе предвыборных кампаний.

    Песков подчеркнул, что власти Молдавии оказывают неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов.

    Он также отметил, что оппозиция в Молдавии сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за тех, кого они поддерживают.

    Пресс-секретарь президента России считает, что нормы демократии в Молдавии нарушаются. По его мнению, в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    В поддержку Гуцул в Молдавии прошел митинг.

    Комментарии (29)
    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане сразу нескольких стран, включая Британию, Бразилию, Данию и Грузию, были среди нападавших на Курскую область, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Британии, Бразилии и ряда других государств принимали участие в нападении на Курскую область, пишет «Комсомольская правда».

    По его словам, СК продолжает устанавливать их точное количество.

    Он подчеркнул, что во время вторжения использовалось не только оружие советских времен и периода независимости Украины, но и иностранное вооружение, поставленное Киеву странами НАТО. По словам Бастрыкина, среди примененного оружия были американские ракетные системы HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 Vampire, американские комплексы MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow и другие образцы иностранного производства.

    Глава СК добавил, что расследование продолжается, и следователи выясняют детали участия иностранцев и используемого ими вооружения.

    Ранее Бастрыкин заявил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а еще 553 человека получили ранения.

    Бастрыкин оценил ущерб от преступлений украинских военных в Курской области более чем в 3 млрд рублей.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

    Комментарии (6)
    5 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе

    МИД: Слухи о размещении оружия России на Кубе являются частным мнением экспертов

    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о якобы возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле основана на личных оценках экспертов, заявил МИД России.

    «Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

    Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны. Дипломат добавила, что Россия руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.

    Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России.

    Комментарии (14)
    5 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Названа причина гибели комментатора Гришина

    Комментатор Гришин погиб при переходе путей на станции в неположенном месте

    Названа причина гибели комментатора Гришина
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на станции Битца в Московской области, когда попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в правоохранительных органах.

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб ночью 5 августа на станции Битца в Московской области. По информации правоохранительных органов, трагедия произошла вследствие нарушения правил перехода железнодорожных путей, передает ТАСС.

    Гришина сбил электропоезд на первом пути станции Битца. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

    спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Гришин погиб, попав под электричку.

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал гибель Александра Гришиня страшной новостью и большой потерей.

    Комментарии (5)
    5 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможный приезд специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в российскую столицу может прояснить перспективы переговоров по конфликту на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Планируемый визит Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, в Москву способен прояснить текущий этап урегулирования ситуации на Украине, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию немецкого издания Berliner Zeitung.

    В материале отмечается: «Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом».

    При этом автор публикации считает, что вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (8)
    5 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье

    Shot: У Макаревича нашли секретный коттедж в Подушкино стоимостью 70 млн рублей

    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Музыкант Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области, несмотря на заявления об отсутствии имущества в России.

    У Андрея Макаревича ( признан иноагентом в России) обнаружили тайный коттедж в Московской области, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Выяснилось, что музыкант купил двухэтажный каменный дом с панорамными окнами еще в 2008 году у актера Леонида Ярмольника. По оценке источника, стоимость недвижимости составляет около 70 млн рублей.

    Площадь коттеджа превышает 300 кв. м, а участок занимает 1,5 тыс. кв. метров. Коттедж находится в собственности музыканта.

    Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича шесть лет назад, после чего дом так и не выставлялся на продажу. Коттедж уже много лет находится под охраной, за которую музыкант ежемесячно платит около 5 тыс. рублей. На территорию также регулярно приезжает уборщик для поддержания порядка.

    Shot отмечает, что во всех интервью Макаревич заявлял, что «в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы».

    Ранее представитель музыканта Антон Чернин заявил, что Андрей Макаревич больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России.

    Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

    Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    Комментарии (13)
    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 19:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике

    Комитет Госдумы по просвещению предложил ввести мораторий на увольнение учителей за фото в купальнике

    В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Госдуме предлагают ввести мораторий на увольнения учителей за публикации личных фото и сообщений в интернете, если они не содержат противоправного контента.

    В Госдуме призвали защитить частную жизнь учителей и обеспечить их право на самовыражение в интернете, а Минпросвещению предложено ввести мораторий на увольнения педагогов за публикации личных фото, например, в купальниках, если они не содержат противоправного или вредного контента. Речь идет и о сообщениях в мессенджерах, не нарушающих закон и этические нормы, передает «Московский комсомолец».

    Комитет Госдумы по просвещению советует разработать официальные рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения за личные публикации до проведения экспертизы. Минтруд и органы соцзащиты также считают необходимым создать четкие правила, определяющие границы вмешательства работодателей в личную цифровую жизнь педагогов.

    Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы учителей на участившиеся случаи дисциплинарных взысканий и увольнений за публикации в личных аккаунтах. Часто жалобы исходят от третьих лиц и касаются контента, не имеющего отношения к профессиональной деятельности педагога или школьной жизни.

    В профсоюзах отмечают, что основанием для увольнений служит понятие «аморальный поступок», закрепленное в советском трудовом законодательстве. Это позволяет администрации применять дисциплинарные меры даже из-за фотографий или высказываний вне рабочего времени, что, по мнению экспертов, нарушает права учителей на личную жизнь и индивидуальность.

    За последние годы нашумевшими стали случаи увольнения педагогов из-за фотографий в личных профилях социальных сетей – например, в Омске учительницу уволили за профессиональные фотографии для модельного агентства, а в Тюмени – за фотосессии в купальнике. В некоторых случаях инициаторами разбирательств выступали родители или коллеги, а жалобы были анонимными.

    По мнению экспертов и профсоюзов, необходимо отделять ситуации с реальными нарушениями этики и безопасности детей от случаев, когда вмешательство в частную жизнь необоснованно. Они считают, что для рассмотрения спорных случаев должна быть создана независимая комиссия по этике, чтобы решения принимались объективно и с учетом профессионального мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку из-за публикации «интимных» фото учительницы из Куйбышева. В Барнауле учительницу Татьяну Кувшинникову едва не уволили за опубликованное в соцсети фото, где она запечатлена в спортивном купальнике. Перед началом учебного года из школы № 338 Невского района Петербурга уволились сразу 17 учителей.

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    5 августа 2025, 15:44 • Новости дня
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Приговоренная молдавским судом к семи годам заключения глава Гагаузии Евгения Гуцул не сломлена и готова бороться дальше. Такую информацию озвучил молдавский депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней в следственном изоляторе.

    Около десятка человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии, провели пикет у входа в следственный изолятор Кишинева, куда была помещена Евгения Гуцул, передает ТАСС.

    Депутат Фотеску передал собравшимся обращение Гуцул жителям автономии, в котором она подчеркнула, что не сломлена и будет бороться за свое имя и права всей Гагаузии, передает РИА Новости. По его словам, Гуцул назвала приговор политической расправой и сообщила о намерении обжаловать решение. Она также поблагодарила гагаузский народ за поддержку и призвала не опускать руки, продолжая борьбу за будущее автономии.

    Протестующие у следственного изолятора держали баннеры и требовали освобождения главы Гагаузии, осужденной к семи годам лишения свободы за финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор».

    Первый заместитель Гуцул Илья Узун выступил перед собравшимися, заявив: «Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии... придет время и вы будете отвечать в рамках закона. И ваше место будет в этой тюрьме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Суд в Кишиневе также частично конфисковал имущество Гуцул. Евгения Гуцул назвала решение суда политической расправой, не имеющей отношения к правосудию. Мария Захарова заявила, что действия властей Молдавии стали бедой для страны и ее народа.

    По данным РИА «Новости», в последние месяцы власти Молдавии усилили давление на оппозицию, возбуждая уголовные дела против политиков, задерживая депутатов и расширяя полномочия спецслужб для борьбы с инакомыслием. Также были закрыты десятки СМИ, включая телеканалы и информационные ресурсы, несогласные с позицией властей.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале городских боев в Купянске

    Марочко: Российская армия начала городские бои и продвигается в Купянске

    Марочко сообщил о начале городских боев в Купянске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Купянске российские силы ведут ожесточенные бои малыми группами, используя тактику выявления и поражения огневых точек противника.

    Российские военные начали вести бои на улицах Купянска в Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте». По его словам, ситуация в городе развивается стремительно, начались городские бои, и армия России действует малыми маневренными группами, выявляя огневые точки противника и нанося по ним удары.

    Марочко отметил, что российские силы закрепляются на севере города. Он уточнил, что украинские военные более года готовили оборону Купянска и сейчас оказывают сопротивление. Эксперт подчеркнул, что действия малыми группами позволяют эффективно поражать цели и быстро реагировать на изменения обстановки.

    В начале недели Марочко также сообщал, что российские военнослужащие контролируют почти все логистические пути противника в Купянске и при появлении украинской техники оперативно открывают по ней огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске, что усложнило передвижение и применение украинской техники.

    Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ в пяти населенных пунктах под Купянском и установили контроль над километровым участком трассы у Кисловки.

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    5 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    В Петербурге могут не пустить в метро с неработающим телефоном

    По новым правилам в метро Петербурга пассажирам надо показывать работоспособность гаджетов

    В Петербурге могут не пустить в метро с неработающим телефоном
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств, теперь пассажирам необходимо демонстрировать их работоспособность на входе.

    Меры безопасности по провозу электронных устройств в Петербургском метрополитене были усилены, сообщает пресс-служба метрополитена со ссылкой на приказ Министерства транспорта, передает ТАСС. Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность девайса. При этом отмечается, что новые правила, регламентирующие такие проверки, вступили в силу еще 1 марта 2025 года.

    В пресс-службе отметили, что этот комплекс мер связан с современными угрозами и направлен на защиту пассажиров и предотвращение опасных ситуаций. В сообщении подчеркивается: «Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий».

    Требование ужесточить контроль объясняется высокой вероятностью использования подобных устройств для нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метро. В приказе Министерства транспорта уточняется, что если работоспособность устройства не подтверждена, его пронос может быть ограничен.

    В метрополитене пояснили, что не могут предоставлять пассажирам источники питания для проверки гаджетов из-за высокой плотности потока, ограниченного пространства и технических возможностей. Также подчеркивается, что нестабильное сетевое напряжение может повредить устройства. «Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты петербургского заксобрания поддержали в первом чтении поправки в закон о штрафах за запуск беспилотников в метро. Законопроект предусматривает также наказание для граждан, которые заходят в метрополитен без обуви или одежды. Документ вводит штрафы за провоз животных без клеток в вагонах метро.

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    5 августа 2025, 11:12 • Новости дня
    Россиянам разъяснили новые правила налогообложения доходов по вкладам
    Россиянам разъяснили новые правила налогообложения доходов по вкладам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вступившие в силу изменения касаются порядка расчета налога на проценты по вкладам, а необлагаемый лимит теперь можно переносить на следующий год, сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин.

    Изменения в налогообложении доходов по банковским вкладам начали действовать с 2025 года, передает ТАСС. Новые правила затронули миллионы россиян, хранящих сбережения в банках. Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин пояснил, что налогооблагаемыми становятся только проценты, превышающие установленный лимит.

    «Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%», – отметил парламентарий.

    Размер необлагаемого лимита для 2025 года рассчитывается исходя из миллиона рублей, умноженного на максимальную ключевую ставку ЦБ за каждый месяц 2024 года. В 2024 году ставка достигла 21%, поэтому лимит составил 210 тыс. рублей. Доходы, не превышающие эту сумму, не облагаются налогом, а сумма сверх лимита облагается по ставке 13%, при доходах выше 2,4 млн рублей – по ставке 15%.

    С 2025 года изменился порядок для вкладов сроком от 15 месяцев: неиспользованный лимит можно переносить на следующий год, что уменьшит налоговую нагрузку. Пример – если лимит за 2023 год использован не полностью, остаток учитывается при расчете налога за 2024 год. Банки автоматически передают сведения о доходах вкладчиков в ФНС, поэтому сдавать декларацию не требуется.

    Вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и доходы по наследству налогом не облагаются. Для валютных вкладов проценты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на момент выплаты и суммируются с рублевыми доходами.

    Ранее Минфин предложил повысить налоговый вычет семьям с детьми по программе долгосрочных сбережений.

    С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ.

    Также увеличиваются штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.

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    5 августа 2025, 10:38 • Новости дня
    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения

    Геослужба РАН: Камчатка сдвинулась после сильнейшего землетрясения

    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южный регион Камчатского полуострова после недавнего землетрясения оказался смещен почти на два метра по направлению к юго-востоку, заявил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

    Предварительные расчеты геодинамических наблюдений указывают, что максимальное смещение зафиксировано именно в этом районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Подобные значения сравнимы с горизонтальными смещениями, которые происходили после землетрясения 2011 года в японском Тохоку.

    Станции Петропавловского куста, включая сам город Петропавловск-Камчатский, сместились менее значительно. Такая картина согласуется с предварительными моделями подвижек в очаге, где максимум пришелся на южный фланг. По словам ученых, этот фактор стал причиной сильного макросейсмического эффекта в Северо-Курильске и менее ощутимого – в Петропавловске-Камчатском.

    В конце июня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно стало самым мощным за всю историю наблюдений региона. Цунами после него подтопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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