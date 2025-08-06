Юрист Хаминский: Предустановку Max для новых смартфонов введут с сентября

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 сентября 2025 года приложение Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, сказал Хаминский РИА «Новости».

По его словам, Max сочетает функции мессенджера, интеграцию с государственными сервисами, а также предоставляет доступ к финансовым инструментам через систему быстрых платежей.

Мессенджер также станет каналом для получения документов на электронную подпись, эти положения закреплены федеральным законом.

Дополнительными преимуществами Max названы удобный интерфейс, поддержка AI-бота GigaChat, мини-приложения для бизнеса и низкое потребление ресурсов. Его интеграция с госсервисами, по мнению юриста, позволит упростить оплату штрафов, вызов такси и организацию образовательных чатов.

В то же время, основной критикой в адрес приложения стали риски для конфиденциальности: программа собирает IP-адреса, данные о геолокации и активностях пользователей, а политика Max допускает передачу этих данных государственным органам.

Как пояснил Хаминский, приложение пока не использует end-to-end шифрование, что делает данные уязвимыми на серверах.

Юрист считает, что Max займет ведущее место в цифровой экосистеме страны, однако ключевым для успеха станет повышение безопасности и поддержание конкуренции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбер и разработчик мессенджера Max компания VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в Max.

До этого в Max усилили меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.