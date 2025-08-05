Марочко сообщил о начале городских боев в Купянске

Марочко: Российская армия начала городские бои и продвигается в Купянске

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские военные начали вести бои на улицах Купянска Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

По его словам, ситуация в городе развивается стремительно, начались городские бои, и армия России действует малыми маневренными группами, выявляя огневые точки противника и нанося по ним удары.

Марочко отметил, что российские силы закрепляются на севере города. Он уточнил, что украинские военные более года готовили оборону Купянска и сейчас оказывают сопротивление. Эксперт подчеркнул, что действия малыми группами позволяют эффективно поражать цели и быстро реагировать на изменения обстановки.

В начале недели Марочко также сообщал, что российские военнослужащие контролируют почти все логистические пути противника в Купянске и при появлении украинской техники оперативно открывают по ней огонь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске, что усложнило передвижение и применение украинской техники.

Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ в пяти населенных пунктах под Купянском и установили контроль над километровым участком трассы у Кисловки.