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Российские разведчики уничтожили украинских военных дронами в Харьковской области
В Харьковской области российские разведчики с помощью дронов поразили технику и позиции 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, участвовавшего ранее в событиях в Курской области.
Разведчики 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии Ленинградского военного округа применили дроны для уничтожения живой силы и техники противника в Харьковской области, передает ТАСС.
На кадрах объективного контроля с беспилотников зафиксированы точные попадания по украинским военным 225-го отдельного штурмового полка в районе Чугуновки. Ранее этот полк был замечен при вторжении на территорию Курской области.
В ходе действий на великобурлукском направлении спецоперации российским военным удалось воздушным тараном сбить украинский гексакоптер «Баба-яга». Также на видеозаписи объективного контроля зафиксировано уничтожение минометных позиций противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.