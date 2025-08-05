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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США
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    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 13:57 • Новости дня

    Российские разведчики уничтожили украинских военных дронами в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области российские разведчики с помощью дронов поразили технику и позиции 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, участвовавшего ранее в событиях в Курской области.

    Разведчики 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии Ленинградского военного округа применили дроны для уничтожения живой силы и техники противника в Харьковской области, передает ТАСС.

    На кадрах объективного контроля с беспилотников зафиксированы точные попадания по украинским военным 225-го отдельного штурмового полка в районе Чугуновки. Ранее этот полк был замечен при вторжении на территорию Курской области.

    В ходе действий на великобурлукском направлении спецоперации российским военным удалось воздушным тараном сбить украинский гексакоптер «Баба-яга». Также на видеозаписи объективного контроля зафиксировано уничтожение минометных позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    5 августа 2025, 10:09 • Новости дня
    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за массовых атак российских беспилотников

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Военные Украины теперь вынуждены скрываться под землей из-за роста числа атакующих российских беспилотников, сообщает Economist.

    В материале Economist отмечается, что зона поражения дронов увеличилась, из-за чего военнослужащим ВСУ стало труднее выполнять поставленные задачи, передает РИА «Новости».

    Издание приводит слова одного из украинских военных: «Мы уходим под землю».

    Обозреватели Economist прогнозируют, что уже в следующем году развитие беспилотных технологий может изменить условия боевых действий и структуру фронта.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали строить подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области для противодействия освобождению территории.

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился перевести процесс обучения военных максимально под землю после ракетных ударов по центру подготовки ВСУ.

    В результате удара «Искандером» по учебному центру в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

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    5 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки боеприпасов и проведение ротаций для ВСУ в Красноармейске и Димитрове существенно затруднены.

    Серьезные нарушения в логистике Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове Донецкой народной республики наблюдаются после действий российской армии, передает ТАСС

    По словам Пушилина, «противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации». Пушилин подчеркнул, однако, что о полном окружении Красноармейска говорить пока преждевременно.

    Он уточнил, что после освобождения Новоэкономического в Димитрове перерезаны основные пути снабжения: противник находится в сложном положении, когда даже отступление существенно затруднено. По словам Пушилина, обстановка в районе Красноармейска и Димитрова продолжает оставаться напряженной.

    Пушилин также заявил, что полная зачистка Часова Яра может занять от нескольких дней до нескольких недель. После завершения зачистки планируется приступить к разминированию населенного пункта. Глава региона отметил сложность оставшейся работы и подчеркнул, что окончательное освобождение города – лишь вопрос времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы преодолели 20 километров под артобстрелами.

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»

    Политолог Шеслер: Новый школьный курс на Украине – героизация войны против России

    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для укрепления образа врага в лице России. Офис Зеленского при одобрении Запада создает таким образом основу будущего подполья для диверсий против россиян, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине сообщили о введении в школах «Основ национального сопротивления».

    «Предмет «Основы национального сопротивления» – это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Военной накачкой детей офис Зеленского хочет понравиться Западу, который возмущается недостаточным привлечением украинцев на фронт. Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», – продолжила аналитик.

    «В идеологическом смысле новый предмет – это продолжение политики Киева по милитаризации сознания молодежи и повышение градуса русофобии и националистических убеждений среди школьников. Это будет не нейтральная война подготовка, а настоящая героизация войны против России», – детализировала собеседница.

    Ранее Игорь Хорт, и.о. начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины, рассказал, что цикл подготовки украинцев по предмету «Основы национального сопротивления» будет начинаться с 14 лет. Его внедряют вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

    Обучение будет включать участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучение обновленной дисциплины «Защита Украины». «Основы национального сопротивления» будут обязательными для парней и девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся», – подчеркнул Хорт.

    Он добавил, что после обучения украинцам нужно будет проходить базовую военную службу. «Еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению станут центры «18-60+». Мы создаем их для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», – объяснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине быстро сокращается число школьников – родители увозят чад за границу, поскольку им грозит призыв на фронт с 18 лет. Также известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем британских инструкторов, а  основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

    Кроме того, на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    5 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска строят подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы помешать освобождению территории, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, украинские войска строят подземные укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы затруднить освобождение этой территории российскими военными, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что противник активно возводит фортификационные сооружения и укрепляет позиции на правобережье.

    «Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы», – сказал Сальдо.

    Он отметил, что из-за рельефа местности украинским войскам удобнее обороняться, так как правый берег Днепра выше левого и занимает господствующие высоты. В то же время, российские военные своевременно выявляют и наносят удары по огневым средствам противника, когда те начинают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо рассказал о подготовке военнослужащих ВСУ иностранными инструкторами. Он отметил рост числа атак украинских дронов на гражданские объекты в Херсонской области. Западные инструкторы форсируют Днепр, жертвуя жизнями солдат ВСУ.

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    5 августа 2025, 00:41 • Новости дня
    На границах с Россией ВСУ начали установку ретрансляторов для дальности атак БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные разместили ретрансляторы рядом с российской границей, чтобы усилить атаки дронами по гражданским объектам в Белгородской и других областях, сообщили представители силовых структур.

    «В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», – рассказал источник РИА «Новости».

    По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион более чем 40 дронами, из-за чего один мирный житель пострадал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, семь из них – над Белгородской областью.

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    5 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    Минобороны: Силы ПВО перехватили 24 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили более двадцати украинских беспилотников, атаковавших территории Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей, сообщили в Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, передает ТАСС. В Минобороны России уточнили: «В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Ростовской области и по 2 БПЛА – над территориями Калужской и Смоленской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атаки БПЛА на Ростовскую область стали два человека. Женщина получила осколочное ранение при атаке беспилотника в регионе. Хирург из Калмыкии погиб в результате удара украинского дрона под Ростовом.

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    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Кривоножко повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    По словам Ахмедовой, мать Анатолия Кривоножко жила в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Учлена СПЧ нет достоверных данных, жива ли женщина. Кривоножко должно быть 87 лет, и в прошлом году ее дом был поврежден снарядом ВСУ, сообщила Ахмедова в Telegram-канале. Но еще до обстрелов мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


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    5 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные подразделения заняли несколько населенных пунктов для создания будущей буферной зоны между ДНР и Днепропетровской областью, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Российские военные формируют сразу несколько плацдармов, которые в будущем станут буферной зоной между ДНР и Днепропетровской областью, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

    По его словам, российские войска заняли уже третий населенный пункт в Днепропетровской области – Январское, наравне с Малиевкой и Дачным.

    «Ленточка» постепенно переходит под контроль российской армии», – сообщил Коц.

    Январское (ранее переименованное в Сичневое в 2024 году) – это село в Покровском районе Днепропетровской области, его население составляет около 300 человек. Село расположено примерно в двух километрах от правого берега реки Вороная, в трех с половиной километрах от левого берега реки Волчья и в двух километрах к северо-западу от села Малиевка, которое российские войска заняли ранее.

    Ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Январское перешло под контроль ВС России после яростного сопротивления ВСУ.

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    5 августа 2025, 03:15 • Новости дня
    Шмыгаль рассказал об ускоренной схеме получения оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    «Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США для  укрепления позиций Украины и создания условий справедливого и устойчивого мира», – написал он.

    Шмыгаль уточнил, что инициативу одобрили глава киевского режима Владимир Зеленский, президентом США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте.

    По его словам, механизм предоставит странам-членам НАТО и партнерам «возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы».

    PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины и после подтверждения верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Такая помощь, по его мнению, будет регулярной, а НАТО координировать поставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро.

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    5 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Январское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Январское в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Январское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Искры, Александрограда Донецкой народной республики (ДНР), Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки, Культурного Запорожской области и Новогеоргиевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Алексеевки, Варачино, Яблоновки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем, Меловым и Синельниково Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 225 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Глушковки, Александровки, Купянска Харьковской области, Крымки, Яровой и Колодезей ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронемашина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Миньковки, Васюковки, Нелеповки, Майского, Николаевки, Александро-Шультино, Константиновки и Северска ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Красноармейска, Артемовки, Удачного, Ялты, Кутузовки, Димитрова, Петровского ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Белогорья, Новоандреевки Запорожской области, Львово, Антоновки, Никольского Херсонской области и города Херсон. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества, перечислили в Минобороны.

    Ранее российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    5 августа 2025, 07:06 • Новости дня
    Бойцы ВС России нашли казненного мирного жителя у Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В одном из домов на окраине Красноармейска найдено тело мужчины старше 50 лет со связанными ногами и характерными следами насильственной смерти.

    Российские штурмовые подразделения обнаружили тело убитого мирного жителя в доме около Красноармейска, передает РИА «Новости». Мужчина выглядел старше 50 лет, его ноги были связаны футболкой, а руки в момент смерти инстинктивно прикрывали лицо. По словам представителя силовых структур, убийство произошло относительно недавно.

    Собеседник агентства отметил, что пока неясно, почему мужчина был казнен: из-за пророссийских взглядов или по другой причине. Он добавил: «По страшному опыту освобождения Селидово, где было обнаружено большое количество казненных мирных жителей, можно сказать одно – это только начало и чем дальше, тем, увы, больше будет обнаружено следов бесчеловечных преступлений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Украинские военные нанесли удар по самой шахте «Покровское» в районе поселка Удачное. Эксперты объяснили, что уничтожение шахты может привести к затоплению и экологическим последствиям для региона.

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