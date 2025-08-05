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Милиция в Киргизии нашла подростков, разрушивших кресты на кладбище
Четверо подростков в возрасте девяти–десяти лет повредили надгробные кресты и таблички на христианском кладбище в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области, сообщила пресс-служба Иссык-Кульского УВД.
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии установили виновников повреждений на христианском кладбище, передает ТАСС.
По данным пресс-службы Иссык-Кульского УВД, речь идет о четырех несовершеннолетних 2014-2015 годов рождения. Они были доставлены в отдел внутренних дел в сопровождении родителей, а опрос прошел строго по всем процессуальным правилам.
В сообщении отмечается: «В социальных сетях было распространено видео с кадрами разрушения надгробных памятников на кладбище, расположенном в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района». На месте происшествия были зафиксированы повреждения нескольких металлических и деревянных надгробных крестов, а также надписей с именами усопших.
По словам подростков, они действовали из хулиганских побуждений и причинили повреждения во время игр, не осознавая серьезности поступка. По предварительным данным, разжигания межнациональной и религиозной розни в действиях несовершеннолетних не обнаружено.
В настоящее время проводится проверка с участием инспекции по делам несовершеннолетних для установления правовой квалификации инцидента. УВД района призвало граждан не распространять непроверенную информацию, способную усилить социальное напряжение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии произошел инцидент, когда поезд с европейскими туристами забросали камнями.