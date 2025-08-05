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Песков заявил о снятии ограничений на размещение РСМД в России
Песков заявил о снятии всех ограничений на размещение ракет средней дальности
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия теперь может принимать любые меры по размещению ракет средней и меньшей дальности на своей территории.
Россия больше не ограничена никакими соглашениями по размещению ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что власти считают себя вправе предпринимать любые шаги в этой сфере при необходимости.
В ходе брифинга представитель Кремля заявил: «У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги».
По его словам, теперь никаких внешних или договорных ограничений по размещению ракет этого класса для России не существует.
Песков добавил, что анонсов по развертыванию РСМД ожидать не стоит, поскольку это достаточно чувствительная и непубличная тема, касающаяся обороны.
Напомним, Министерство иностранных дел России заявило, что условия для сохранения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности исчезли.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев отметил, что антироссийская политика стран НАТО привела к снятию этого моратория и будут последовать следующие шаги.
Газета ВЗГЛЯД назвала три основные причины отказа от моратория по РСМД.