Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
Спасатели ВМФ России и ВМС Китая в ходе учений спасли условно аварийную подлодку
Во время совместных учений «Морское взаимодействие – 2025» российские и китайские спасатели успешно отработали спасение экипажей подводных лодок с использованием современных глубоководных аппаратов, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в рамках учений «Морское взаимодействие – 2025» оказали помощь условно аварийной субмарине, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло в заливе Петра Великого, где по сценарию дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» легла на грунт и сымитировала аварийную ситуацию.
«В ходе отработки задач совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025» спасательные суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на практике отработали задачи спасения экипажа условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
На помощь условно пострадавшему экипажу пришло китайское спасательное судно «Сиху». Его команда провела поиск, установила связь с российскими подводниками и с борта спустила спасательный аппарат LR-7, который состыковался с «Волховом» и осуществил имитацию спасения экипажа.
Аналогичные действия затем выполнил экипаж российского судна «Игорь Белоусов» с китайской подлодкой. В ходе учений российские моряки-спасатели также продемонстрировали китайским коллегам работу барокамеры, глубоководного спасательного аппарата «АС-40» и современного медицинского оборудования.
Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие» проходят с 2012 года. За это время военные моряки двух стран неоднократно обменивались опытом, в том числе по спасению подводных лодок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась.