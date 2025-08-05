Суд не удовлетворил жалобу на ликвидацию «Фонда Ройзмана»

Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.5 комментариев
Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.5 комментариев
В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.6 комментариев
Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.6 комментариев
Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре
О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.
По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.
Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.
Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.
Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.
Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.
Уже принято решение о высылке, инициирован вопрос о лишении гражданства России одного из родителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Сами же несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Калужской области Марку Харламову подготовить доклад о ходе расследования. Само уголовное дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дети граждан Таджикистана совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области.
До этого в Госдуму внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.
Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин
В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.
Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.
В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.
Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».
Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.
Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.
Экспертиза показала, что летчики задохнулись, надышавшись азота, еще до того, как самолет рухнул на жилой дом, сказал Александров, передает Ura.ru.
В результате трагедии погибли оба пилота, Максим Конюшин и Виктор Крюков, которые выполняли испытательный полет. Самолет упал на жилой квартал, повредив восемь многоквартирных домов, однако пострадавших среди местных жителей не было.
Напомним, 23 октября 2022 года истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
МИД выразил протест посольству ФРГ из-за высказываний посла Зигмунд о Курилах
Решительный протест был заявлен посольству ФРГ в Москве из-за высказываний посла Германии в Японии Петры Зигмунд, сообщает МИД России.
Зигмунд поставила под сомнение российский суверенитет и юрисдикцию над Южными Курильскими островами, что, по оценке МИД, является посягательством на территориальную целостность страны.
В официальном заявлении отмечено: «Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации».
В российском ведомстве подчеркнули, что южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, что закреплено соответствующими международными договорами и Уставом ООН.
Также МИД России указал Германии на недопустимость солидаризации с «юридически ничтожными притязаниями» Японии, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в город Немуро и раскритиковало ее заявления по вопросу Южных Курил. Японская сторона ранее рассматривала визиты иностранных дипломатов в регион как поддержку своих территориальных притязаний. Власти России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению.
Хенне пояснил, что после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, а НАТО отреагировала созданием новой модели сил, предусматривающей быструю переброску войск на северо-восточный фланг, передает РИА «Новости».
По его словам, Германия в такой ситуации выступает ключевым логистическим узлом для НАТО. «Для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия – ключевой логистический узел. А для того чтобы все шло как по маслу, мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. Начиная с того, чтобы солдаты могли спать, есть и пить по пути на восток. Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», – рассказал генерал.
Он также отметил, что одной из приоритетных задач новой дивизии остается охрана граждан и объектов критической инфраструктуры Германии. Это касается защиты мостов, казарм, водозаборов, электростанций и серверных ферм. Хенне подчеркнул, что сильная Европа, способная к сдерживанию, значительно снижает вероятность реального военного конфликта.
В минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе.
Ранее в МИД России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность среди граждан страны. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.
МИД отмечает: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.
СВР: Спецслужбы Британии готовят экологическую катастрофу в международных водах
По данным СВР, Лондон разрабатывает два потенциальных сценария диверсий для организации «массовой облавы» на так называемый «теневой флот». Как отмечается в заявлении СВР, британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. По поступающей информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО, сообщается на сайте СВР.
В первом случае планируется организовать аварию танкера в одном из узких морских проходов, что приведет к разливу нефтепродуктов и блокированию фарватера. По мнению Лондона, это может стать поводом для стран НАТО инициировать «чрезвычайную проверку» судна под предлогом соблюдения стандартов безопасности и экологических норм.
Второй сценарий предусматривает поджог танкера во время отгрузки в порту государства, дружественного России. Ожидается, что пожар нанесет ущерб портовой инфраструктуре и другим судам, что может привести к международному расследованию.
Исполнение таких терактов британские власти хотят поручить украинским силовикам, рассчитывая на их «грязные методы» и неумение скрыть следы. В Лондоне считают, что это позволит избежать собственной ответственности, а результаты расследования либо обвинят Россию, либо, в худшем случае, Украину, как это было в ситуации с подрывом «Северных потоков».
Время для проведения атаки Британия намерена выбрать с учетом максимального медийного эффекта, чтобы усилить давление на администрацию Дональда Трампа. Таким образом, Лондон рассчитывает вынудить США ввести более жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, которых представят «косвенными виновниками трагедии», отметили в СВР.
В публикации подчеркивается, что действия Британии угрожают не только России, но и глобальной энергобезопасности и экологии. Отмечается, что такие шаги могут вызвать недовольство даже среди ближайших союзников Лондона.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике. СВР сообщала, что Киев и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря.
Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки
Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.
Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.
Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.
Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.
Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»
«Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.
По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик.
Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».
«К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.
Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.
Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».
Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.
Daily Mail: Северная Аппалачская аномалия движется в сторону Нью-Йорка
Как передает Daily Mail, «этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит», передает РИА «Новости».
Северная Аппалачская аномалия представляет собой область горячих пород шириной около 350 километров, расположенную на глубине порядка 200 километров под Аппалачскими горами. По данным исследователей, явление связано с аномально высокой передачей тепла из земных недр, что выделяет этот регион на фоне окружающей территории.
В отличие от известных горячих точек, которые обычно встречаются рядом с вулканами или на стыках тектонических плит, эта аномалия находится глубоко внутри континента. Ученые отметили, что движение горячей породы необычно для подобных областей и пока остается малоизученным.
Эксперты прогнозируют, что Северная Аппалачская аномалия достигнет территории Нью-Йорка примерно через 15 млн лет.
Ранее ученые сообщили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.
Координатор подполья Лебедев: Уничтожен цех ВСУ с западным оборудованием и инженерами из ФРГ
Сообщение о произошедшем опубликовал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». По его словам, удар был нанесен по Лозовскому авторемонтному заводу в Харьковской области, где располагался подземный цех по сборке беспилотников для ВСУ.
Лебедев уточнил, что ударом полностью уничтожены подземный цех и большая часть готовых беспилотников, а также дорогое оборудование германского производства. Также погибли иностранные инженеры, которые занимались наладкой производства.
Он отметил, что среди ликвидированных есть около десятка украинских военнослужащих, однако более подробной информации о них пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли групповой удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.
Удар по командному пункту в Новоселовке привел к гибели около 20 иностранных инструкторов и офицеров ВСУ, еще около 10 человек получили ранения.
Поздно вечером 2 августа в полицию обратились сотрудники городской больницы на Авангардной улице, они заявили о неадекватном поведении пациента, передает РИА «Новости».
Медики забрали мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с Новоизмайловского проспекта. После того как пациент пришел в себя, он начал нападать на медицинский персонал, а также ударил охранника больницы. В результате пострадали четыре человека.
Дебошира удалось остановить только прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, которые передали его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина – 33-летний уроженец Украины, обучающийся в одном из петербургских вузов и проживающий в Кудрово. Причины поведения он объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала мужчину, избившего фельдшера в автомобиле скорой помощи. Мужчина напал на медика во время транспортировки пациента.
Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.
По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».
Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.
Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.
До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.
Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.
Юрист Никонова: Председатели СНТ должны напоминать дачникам о необходимости соблюдать закон о тишине
«В большинстве регионов РФ существует "закон о тишине", который ограничивает время, когда можно громко себя вести на дачных участках. В том числе нельзя кричать, свистеть, проводить шумные строительные и ремонтные работы, громко слушать музыку и петь в домах и придомовых территориях, а также на детских и спортивных площадках, использовать звукоусиливающие технические средства, в том числе установленные в автомобилях, использовать пиротехнические средства», – говорит Никонова.
По ее словам, большая часть людей приезжает на дачи для отдыха, уединения, прогулок, а не для изучения репертуара соседей. «Я являюсь председателем СНТ, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области, и по своему опыту скажу, что у проблемы с шумом две основные составляющие: незнание и морально-этическая», – делится юрист.
Она отмечает, что многие слышали о «законе о тишине», но сами его не читали, ограничений не знают и поэтому не соблюдают их. В таких случаях Никонова рекомендует обратиться к председателю дачного товарищества с просьбой периодически напоминать нарушителям о разрешенных временных промежутках для проведения шумных работ либо вежливо поговорить с шумными соседями лично.
«Напоминания о тишине должны регулярно звучать от председателей. Сейчас в каждом дачном массиве существует свой чат в мессенджерах, а написать напоминание – это дело на пару минут. Зато информация отложится в головах людей. Лично в моем СНТ такой подход работает. То же самое рекомендую делать и главам поселений на официальном сайте, чтоб напомнить жителям частного сектора», – объясняет Никонова.
Если же причина шума морально-этическая, то ситуация сложнее, поясняет юрист, но и она разрешима. «Необходимо проводить работу с людьми, напоминать о необходимости уважительно относиться к соседям, не нарушать их право на отдых, вести беседы с рабочими, которые делают ремонт или ведут стройку. В обязательном порядке надо информировать арендодателей, если те сдают в аренду свои дома шумным постояльцам», – считает юрист.
«Вызов полиции считаю крайней и совершенно не работающей мерой. Только отношения между соседями испортятся. Поэтому полагаю правильным председателям дачных массивов, администрации, не отстраняться, а напоминать гражданам о нормах права. Это несложно, при этом действенно», – заключила Никонова.
Ранее терапевт и травматолог дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде. По их словам, в этом деле поможет регулярная разминка с упором на суставы, поскольку именно на них идет нагрузка во время облагораживания дачных территорий.