Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Минэнерго Румынии ввело ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана
Министерству энергетики Румынии было доложено, что в период с 16 по 18 июля компания OMV Petrom SA приняла судно с азербайджанской сырой нефтью (92 тыс. тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция).
После повторных анализов и при разгрузке эта партия нефти была загрязнена органическими хлоридами из порта погрузки. Проведенные анализы вынудили компанию Petrom отказать в погрузке очередной партии нефти объемом 92 тыс. тонн.
«Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию – кризисного уровня. Оно также разрешило выпуск аварийных запасов из запасов, созданных OMV Petrom, что обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке», – сказано в сообщении ведомства.
Министр энергетики Румынии Богдан Иван в соцсети сообщил, что OMV Petrom столкнулась с трудностями во время импорта нефти из-за загрязненного транспорта на прошлой неделе.
«Снабжение топливом румынского рынка стабильно и непрерывно. <...> Чтобы избежать ситуации, которая могла бы привести к проблемам для НПЗ Petrobrazi, мы решили извлечь из национального резерва 80 тыс. тонн сырой нефти и 30 тыс. тонн дизельного топлива», – приводит ТАСС слова Богдана.
Напомним, Азербайджан наряду с Ираком и Казахстаном является одним из ключевых поставщиков нефти в том числе и в Сербию.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выявлено попадание органических хлоридов в некоторые партии сырья, транспортируемого по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, это может повредить оборудование НПЗ, сообщил крупнейший нефтедобытчик в Азербайджане British Petroleum.