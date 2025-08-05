Минэнерго Румынии ввело ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Tекст: Ирма Каплан

После повторных анализов и при разгрузке эта партия нефти была загрязнена органическими хлоридами из порта погрузки. Проведенные анализы вынудили компанию Petrom отказать в погрузке очередной партии нефти объемом 92 тыс. тонн.

«Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию – кризисного уровня. Оно также разрешило выпуск аварийных запасов из запасов, созданных OMV Petrom, что обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке», – сказано в сообщении ведомства.

Министр энергетики Румынии Богдан Иван в соцсети сообщил, что OMV Petrom столкнулась с трудностями во время импорта нефти из-за загрязненного транспорта на прошлой неделе.

«Снабжение топливом румынского рынка стабильно и непрерывно. <...> Чтобы избежать ситуации, которая могла бы привести к проблемам для НПЗ Petrobrazi, мы решили извлечь из национального резерва 80 тыс. тонн сырой нефти и 30 тыс. тонн дизельного топлива», – приводит ТАСС слова Богдана.

Напомним, Азербайджан наряду с Ираком и Казахстаном является одним из ключевых поставщиков нефти в том числе и в Сербию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выявлено попадание органических хлоридов в некоторые партии сырья, транспортируемого по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, это может повредить оборудование НПЗ, сообщил крупнейший нефтедобытчик в Азербайджане British Petroleum.